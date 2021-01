Le Fonds de l'OPEP marque 45 ans de développement, alors que les pays membres s'engagent à apporter une contribution supplémentaire

Créé en 1976, avec un mandat différent, le Fonds de l'OPEP vise à stimuler le développement, renforcer les communautés et soutenir les populations. Ses pays membres sont : L'Algérie, l'Équateur, le Gabon, l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Venezuela. Si l'organisation travaille directement avec les pays partenaires, elle collabore également avec d'autres institutions de financement du développement, des banques régionales de développement et les agences spécialisées des Nations unies afin de maximiser son impact sur le développement.

Le 45e anniversaire coïncide avec une démonstration du soutien indéfectible des pays membres de l'organisation. Le conseil d'administration du Fonds de l'OPEP a récemment approuvé une deuxième tranche de 400 millions de dollars US qui sera versée par les pays membres au cours des quatre prochaines années. Le Conseil ministériel a approuvé une quatrième reconstitution des ressources du Fonds de l'OPEP d'un montant de 1 milliard de dollars en 2011, dont cette deuxième tranche fait partie. La première tranche de 600 millions de dollars a été versée au cours des huit dernières années.

Abdulwahab A Al-Bader, président du conseil d'administration du Fonds de l'OPEP, a déclaré : « Les opérations de développement de l'organisation sont autosuffisantes, grâce à une gestion prudente et à une longue histoire de revenus opérationnels positifs. Cette deuxième tranche de contributions témoigne de la détermination des pays membres à renforcer la capacité du Fonds de l'OPEP à relever les défis du développement qui sont devenus encore plus urgents à cause de la COVID-19. »

Mohammed Al-Jadaan, membre du Conseil ministériel du Fonds de l'OPEP et ministre des Finances d'Arabie saoudite, a souligné le rôle unique que joue l'organisation dans le développement international : « Le Fonds de l'OPEP joue un rôle éminent dans la promotion du développement mondial, et il est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui n'accorde des financements des pays membres qu'aux pays non membres. Tous les pays en développement, à l'exception de ses propres membres, sont éligibles à l'aide. »

Sri Mulyani Indrawati, membre du Conseil ministériel du Fonds de l'OPEP et ministre des Finances d'Indonésie a déclaré : « Une nouvelle stratégie introduite en 2019 et soutenue par les pays membres signifie que l'organisation est devenue plus agile et peut répondre sans délai aux besoins changeants des pays partenaires. Nous pouvons maintenant agir rapidement et efficacement pour garantir que les financements parviennent à ceux qui en ont le plus besoin, alors que les communautés à faibles revenus du monde entier tentent de se remettre de la pandémie. »

Le Dr Abdulhamid Alkhalifa, directeur général du Fonds de l'OPEP, a déclaré : « Grâce à la prévoyance et au dévouement de nos pays membres, le Fonds de l'OPEP continue de faire preuve de solidarité et de jouer son rôle dans la réduction des inégalités dans le monde. Au cours de l'année à venir, nous nous concentrerons sur la réalisation de nos objectifs, conformément à notre cadre stratégique clair et ambitieux, afin d'accroître encore notre impact sur le développement et d'assurer notre avenir pour de nombreuses années. »

À ce jour, les opérations du Fonds de l'OPEP dans le secteur public ont soutenu le développement de 15 GW de capacité de production d'électricité, contribué à la construction et au développement de 11 360 km de routes et de chemins de fer, et permis à 11,5 millions de ménages d'avoir accès à l'eau et au ramassage des déchets. Depuis son lancement en 1998 et 2006, les opérations de financement du secteur privé et du commerce de l'organisation ont directement soutenu plus de 350 000 TPME, ont contribué à générer 15 millions de tonnes de capacité de manutention annuelle dans les ports et ont contribué au développement de 750 MW de capacité de production renouvelable.

Pour de plus amples informations sur les réalisations du Fonds de l'OPEP depuis 1976, veuillez consulter l'édition spéciale de la revue trimestrielle du Fonds OPEP .

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) travaille en coopération avec des partenaires des pays en développement et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à faible et moyen revenu du monde entier. L'organisation a été créée par les pays membres de l'OPEP en 1976 avec un mandat distinct : stimuler le développement, renforcer les communautés et donner du pouvoir aux gens. Le travail du Fonds OPEP est centré sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent aux besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier pour les TPME), l'eau potable et le ramassage des déchets, les soins de santé et l'éducation. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

