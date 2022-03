Le Fonds de l'OPEP renforce son soutien aux efforts en matière de modes de cuisson propre grâce à un protocole d'accord avec SEforAll et à un prix du développement pour le réseau RADI

Environ 2,6 milliards de personnes n'ont pas accès à des solutions de cuisson propre, les taux d'accès étant les plus faibles en Afrique subsaharienne. La pollution de l'air intérieur causée par l'utilisation de combustibles traditionnels pour la cuisson cause des millions de décès chaque année. Le coût mondial estimé de l'utilisation de combustibles traditionnels pour la cuisson est, chaque année, de 2,4 billions de dollars américains, tandis que le financement de solutions de cuisson propre reste bien en deçà des 4,4 milliards de dollars américains qui sont estimés être nécessaires annuellement pour assurer l'accès universel d'ici 2030.

Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour Sustainable Energy for All et coprésidente de ONU-Énergie, a déclaré : « Je suis heureuse que, grâce à ce partenariat, SEforALL et le Fonds de l'OPEP continuent d'aider les pays à faire progresser l'accès aux modes de cuisson propre en tant que composante essentielle de leurs plans énergétiques intégrés. Grâce au processus Energy Compact, au déblocage de financements indispensables et à la fourniture de données et d'analyses, nous accélérerons le rythme de nos progrès vers l'Objectif de développement durable (ODD) 7 et assurerons une transition énergétique juste et inclusive qui ne laissera personne en chemin. »

Le Dr Abdulhamid Alkhalifa, directeur général du Fonds de l'OPEP, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'élargir notre coopération avec SEforALL dans le but de débloquer des investissements indispensables pour l'accès à des modes de cuisson propre. Des mécanismes novateurs de planification et de financement peuvent libérer l'important potentiel mondial des modes de cuisson propre et assurer une utilisation plus sûre, plus propre et plus efficace des ressources énergétiques dans les foyers. À l'avenir, le Fonds de l'OPEP et SEforALL intensifieront leurs efforts grâce à un plan d'action conjoint. »

Réseau africain pour le développement intégré (RADI) reconnu pour ses efforts en faveur de l'accès à des modes de cuisson propre en Ouganda

Le prix annuel 2021 du Fonds de l'OPEP pour le développement, qui met l'accent sur les solutions de cuisson propre, a été présenté au Réseau africain pour le développement intégré (RADI) lors de l'événement d'aujourd'hui.

L'organisation a été choisie pour son travail communautaire dans la promotion des technologies de cuisson propre, la formation et le plaidoyer pour les femmes et les jeunes dans le camp de réfugiés de Kyaka II en Ouganda occidental. Le RADI collabore avec le gouvernement local pour diriger des séances de sensibilisation et de formation, et vise à créer un effet d'entraînement pour encourager les femmes et les jeunes du camp à adopter des modes de cuisson plus efficaces, sûrs et propres.

Kisembo Asuman, le Président du RADI a déclaré : « En Ouganda, les communautés déplacées dépendent fortement des feux à ciel ouvert et des combustibles polluants pour cuisiner. Ce n'est pas seulement mauvais pour la santé, mais cela signifie également que nos forêts disparaissent pour répondre aux besoins en matière de cuisine des camps de réfugiés. Nous remercions le Fonds de l'OPEP d'avoir accordé la priorité au défi énergétique dans le camp de Kyaka II et d'avoir reconnu nos efforts pour promouvoir l'utilisation de ressources énergétiques et de modes de cuisson propre par le biais de fournitures, de formation et de sensibilisation. »

Le Prix annuel du Fonds de l'OPEP pour le développement, qui en est à sa 15e année, récompense des personnes et des organisations pour leur travail exceptionnel et leur contribution au développement. Les lauréats précédents incluent Earthspark International pour l'élargissement de l'accès à l'énergie en Haïti ; Vida Duti en reconnaissance de son travail en faveur de services durables d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) au Ghana ; BRAC au Bangladesh pour son soutien aux réfugiés rohingyas ; et la Confédération nationale de femmes paysannes, indigènes et autochtones de Bolivie, « Bartolina Sisa ».

À propos du Fonds de l'OPEP

Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui procure des financements des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenus faibles et intermédiaires du monde entier. Le Fonds de l'OPEP a été créé en 1976 par les pays membres de l'OPEP dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (notamment en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, la santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds de l'OPEP a engagé plus de 22 milliards de dollars dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 187 milliards de dollars. Le Fonds de l'OPEP est noté AA+ avec perspectives stables par Fitch et AA avec perspectives positives par S&P en 2021. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

À propos de Sustainable Energy for All

Sustainable Energy for All (SEforALL) est une organisation internationale qui travaille en partenariat avec les Nations Unies et des dirigeants des gouvernements, du secteur privé, des institutions financières, de la société civile et d'organisations philanthropiques afin d'accélérer la réalisation du septième objectif de développement durable (ODD7), soit garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable pour tous d'ici 2030, conformément à l'accord de Paris sur le climat. SEforALL œuvre pour assurer une transition vers une énergie propre qui ne laissera personne de côté et offrira de nouvelles possibilités à chacun de réaliser son potentiel.

