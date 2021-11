WASHINGTON, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC, l'agent de distribution du Fonds Fair de Mylan N.V. (« Mylan ») (le « Fonds Fair Mylan »), annonce l'ouverture du processus de réclamation auprès du Fonds Fair Mylan. Le Fonds Fair Mylan a été créé par la United States Securities and Exchange Commission (« SEC ») en vue de la distribution de 30 millions de dollars de pénalités en argent civil aux investisseurs lésés par l'inconduite alléguée de Mylan dans l'enquête du département de la Justice des États-Unis sur la conduite de l'entreprise liée à la vente d'EpiPen. Conformément au plan de distribution (le « plan ») approuvé le 17 août 2021, le Fonds Fair Mylan indemnisera certains investisseurs qui ont acheté des actions ordinaires de Mylan entre le 2 mars 2015 et le 1er septembre 2016 et qui satisfont aux conditions du plan. Pour en savoir plus sur le plan, consultez les sites : Mylanfairfund.com ou sec.gov .