Fairer Fonds zur Entschädigung bestimmter Anleger in Mylan N.V. Stammaktien

WASHINGTON, 9. November 2021 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC, die Vertriebsstelle für die Mylan N.V. („Mylan") Fair Fund (der „Mylan Fair Fund"), gibt die Eröffnung des Antragsverfahrens für den Mylan Fair Fund bekannt. Der Mylan Fair Fund wurde von der United States Securities and Exchange Commission („SEC") eingerichtet, um 30 Millionen Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen an Investoren zu verteilen, die durch das angebliche Fehlverhalten von Mylan im Zusammenhang mit einer Untersuchung des Justizministeriums über das Verhalten von Mylan im Zusammenhang mit dem Verkauf von EpiPen geschädigt wurden. Gemäß dem am 17. August 2021 genehmigten Ausschüttungsplan (der „Plan") wird der Mylan Fair Fund bestimmte Anleger entschädigen, die zwischen dem 2. März 2015 und dem 1. September 2016 Stammaktien von Mylan erworben haben und die die Bedingungen des Plans erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter: mylanfairfund.com oder sec.gov .