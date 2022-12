Le Fonds OPEP approuve plus de 500 millions de dollars pour un nouveau soutien au développement mondial

VIENNE, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Établissant un nouveau record, le Fonds OPEP pour le développement international a approuvé plus de 500 millions de dollars de nouveaux financements lors de la dernière réunion de son Conseil d'administration et au cours du dernier trimestre de 2022.

Les 15 nouveaux projets approuvés reflètent le lancement par le Fonds OPEP d'un plan d'action pour la sécurité alimentaire d'un milliard de dollars et l'adoption de son premier plan d'action dédié au climat plus tôt cette année. En outre, les nouveaux engagements soutiendront le développement des infrastructures et les investissements visant à améliorer les communautés dans les pays partenaires du Fonds à travers le monde.

Le Dr Abdulhamid Alkhalifa, directeur général du Fonds de l'OPEP, a déclaré : « Au cours d'une année très difficile, le Fonds OPEP a été en mesure d'accroître considérablement son soutien et de renforcer son impact. Nos nouvelles approbations fourniront un financement indispensable pour répondre aux problèmes mondiaux urgents tels que la sécurité alimentaire, énergétique et climatique, conformément à nos priorités stratégiques. Dans le même temps, nous reconnaissons la nécessité d'accélérer le soutien au développement durable afin de garantir les moyens de subsistance et le bien-être des populations dans le monde entier. »

Le Conseil d'administration du Fonds OPEP a approuvé les projets suivants :

Promouvoir l'accès à l'énergie et aux énergies renouvelables :

Niger : un prêt de 25 millions de dollars en faveur du Projet de développement de la centrale solaire et d'amélioration de l'accès à l'électricité au Niger permettra de raccorder 80 000 ménages au réseau électrique national grâce à la construction et à l'intégration au réseau d'une centrale solaire photovoltaïque de 10 MWp. Le Fonds OPEP cofinancera également la construction de lignes de transmission électrique dans la région sud du pays et dans la capitale, Niamey.

Bangladesh : un prêt de 38 millions de dollars au secteur privé appuiera la construction d'une centrale électrique de 584 MW, créera plus de 1 000 emplois et renforcera la sécurité énergétique du pays.

Ouzbékistan : un prêt de 20 millions de dollars au secteur privé contribuera au financement d'un parc éolien de 500 MW et de 160 kilomètres de lignes de transmission, aidant ainsi le pays à moderniser son infrastructure énergétique.

Ouzbékistan : un autre prêt de 20 millions de dollars au secteur privé contribuera à financer un parc éolien de 500 MW et 128 kilomètres de lignes de transmission.

Tanzanie : un mécanisme de financement de tranche de 60 millions de dollars pour le projet de ligne de transmission Benaco-Kyaka soutiendra la construction de plus de 160 kilomètres de lignes de transmission et d'une sous-station afin de fournir des services énergétiques fiables du réseau national à la région nord-ouest du pays.

Sécurité alimentaire

Bénin : un prêt supplémentaire de 14 millions de dollars soutiendra le projet de développement agricole et d'appui à l'accès au marché, qui devrait bénéficier à plus de 255 000 personnes, notamment des petits exploitants agricoles. Le projet permettra d'accroître les revenus des agriculteurs et de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition dans les zones rurales.

Liberia : un prêt de 10 millions de dollars en faveur du projet de zone spéciale de traitement agro-industriel renforcera la sécurité alimentaire et apportera un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).

Infrastructures sociales, commerce international et soutien aux MPME :

Afrique : un prêt de 50 millions de dollars à une banque multilatérale de développement régionale soutiendra des projets d'infrastructure dans plusieurs pays du continent.

Afrique : un prêt de 40 millions de dollars à une institution du secteur privé soutiendra l'importation et l'exportation de produits agricoles de base et d'engrais dans plusieurs pays africains.

Côte d'Ivoire : un prêt-programme de 70 millions d'euros contribuera au financement du programme d'appui aux réformes économiques et sociales. L'appui budgétaire est destiné à promouvoir les réformes visant à permettre l'accès des populations défavorisées aux infrastructures sociales de base.

Afrique : un prêt de 50 millions d'euros accordé à une banque multilatérale de développement régionale permettra de soutenir les PME et les projets d'énergie verte dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

République kirghize : un prêt de 15 millions de dollars en faveur du projet de reconstruction de la route Suusamyr-Talas-Taraz (phase IV) appuiera la reconstruction et la modernisation d'un tronçon de 93 km du couloir routier, reliant le pays au Kazakhstan voisin, afin de promouvoir le commerce et le tourisme régionaux.

Madagascar : un financement de 36,5 millions de dollars, composé d'un prêt et d'une subvention de 1,5 million de dollars pour le Programme national de transition vers la cuisson propre, permettra à 200 000 ménages locaux de cuisiner proprement et contribuera à replanter 1 500 hectares de forêt.

Mauritanie : un prêt de 40 millions de dollars en faveur du projet d'approvisionnement en eau de Kiffa contribuera au financement d'une station de traitement de l'eau, de quatre stations de pompage et de plus de 300 kilomètres de canalisations afin d'approvisionner en eau potable la troisième ville du pays, Kiffa, ainsi que la zone rurale environnante.

Botswana : un prêt de 20 millions de dollars permettra à une institution du secteur privé d'aider les micro, petites et moyennes entreprises locales, en particulier les entreprises appartenant à des femmes.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit un financement des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé plus de 22 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 187 milliards de dollars US. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA/Outlook Positive par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

