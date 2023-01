NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OÙ CELA SERAIT ILLÉGAL. CETTE PUBLICATION NE CONSTITUE PAS OU NE FAIT PAS PARTIE D'UNE QUELCONQUE OFFRE OU SOLLICITATION D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION.

VIENNE, 21 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le Fonds OPEP pour le développement international, une institution multilatérale de financement du développement dont le siège est à Vienne, en Autriche, a fixé le prix de sa première émission obligataire de référence sur les marchés financiers mercredi. Le prix de l'obligation a été fixé à l'aide de son cadre obligataire lié aux Objectifs de développement durable (ODD), pour lequel Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que conseiller unique en matière de développement durable. Attirant une forte demande de la part des investisseurs du monde entier, l'obligation de développement durable à taux fixe sur 3 ans a permis de lever 1 milliard de dollars US, qui seront utilisés pour financer ou refinancer des projets de développement durable clés, conformes à la mission de développement multisectoriel du Fonds OPEP et contribuant directement à la réalisation des ODD.

L'obligation a suscité un intérêt très large, 52 % des investisseurs venant d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA), 27 % d'Asie-Pacifique (APAC) et 21 % d'Amérique du Nord (NAM). En matière de type d'investisseurs, les banques centrales et les institutions officielles représentaient 62 %, les banques 19 %, les gestionnaires d'actifs 9 % et les assurances/fonds de pension 8 %.

Le Dr Abdulhamid Alkhalifa, directeur général du Fonds de l'OPEP, a déclaré aujourd'hui : « La forte demande pour notre indice de référence inaugural témoigne de la confiance des investisseurs dans le Fonds OPEP et dans notre mandat de longue date axé sur le développement. Elle confirme également l'appétit pour les investissements durables au niveau mondial. À une époque où les besoins de financement du développement sont de plus en plus importants, le Fonds OPEP est fier d'avoir franchi cette étape. Elle nous permettra de mobiliser des fonds supplémentaires à l'appui de nos pays partenaires. Le Fonds OPEP affiche 47 ans d'expérience dans l'obtention de résultats positifs en matière de développement et les fonds supplémentaires nous permettront de renforcer encore notre impact. »

Le Fonds OPEP finance des projets de développement dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, conformément à son mandat de coopération Sud-Sud. Le produit des obligations sera alloué selon les critères spécifiques définis dans le SDG Bond Framework axé sur la sécurité alimentaire, les soins de santé, les infrastructures, l'éducation, l'emploi et les énergies renouvelables. Le cadre est aligné sur les Sustainability Bond Guidelines 2021, les Green Bond Principles 2021 et les Social Bond Principles 2021 publiés par l'International Capital Market Association (ICMA) et a reçu un avis positif du Second Party Opinion Provider Sustainalytics.

Le succès de la première obligation de référence a été soutenu par la notation AA+ (stable) du Fonds OPEP par Fitch Ratings et AA (positive) par S&P Global Ratings, qui reflètent le profil de risque financier prudent du Fonds, son excellente capitalisation, sa gestion conservatrice des liquidités et des risques, son traitement de créancier privilégié ainsi que son portefeuille diversifié d'actifs liés à l'objectif.

Tarek Sherlala, sous-directeur général des opérations financières du Fonds de l'OPEP, a ajouté : « Ces ressources financières accrues nous permettront d'intensifier nos activités dans les pays partenaires et de renforcer notre impact sur le développement. Le soutien des investisseurs mondiaux renforcera notre solvabilité et nous permettra de franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre d'une coopération au développement durable et efficace. »

Martine Mills Jansen, responsable du financement du Fonds OPEP, a déclaré : « La fixation du prix de cette obligation est une étape importante pour le Fonds OPEP et l'aboutissement de plusieurs années de travail intensif. Le succès de notre première obligation dans l'environnement de marché actuel témoigne de la solidité de notre crédit. Nous sommes heureux de rejoindre la communauté des banques multilatérales de développement qui émettent sur les marchés des capitaux. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en place de notre programme d'emprunt et nous sommes impatients de poursuivre notre engagement auprès des investisseurs à l'avenir.

Les chefs de file de l'émission d'obligations étaient Citi, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Nomura et TD Securities.

Ebba Wexler, directeur général, responsable de SSA DCM, Citi, a déclaré : « Il s'agit d'un succès exceptionnel pour la première transaction du Fonds OPEP sur les marchés des capitaux. La fixation du prix d'une première transaction d'un milliard de dollars US avec plus de 40 investisseurs dans le livre est une réussite impressionnante et le résultat mérité après un vaste exercice de marketing mondial. »

Tanguy Claquin, responsable mondial du développement durable chez Crédit Agricole CIB, a déclaré : « Le succès de cette émission historique reflète à la fois la qualité de crédit du Fonds OPEP et son engagement en faveur du développement durable. Elle constitue également une première opération publique de référence exceptionnelle. Il s'agit d'une étape majeure vers l'établissement de la présence à long terme du Fonds OPEP sur les marchés de capitaux internationaux et la création d'un programme de financement diversifié, capable de soutenir le mandat de développement mondial du Fonds. Cette transaction souligne également la contribution significative du Fonds OPEP aux Objectifs de développement durable. »

Lars Humble, directeur général, responsable de l'Afrique subsaharienne, Goldman Sachs, a déclaré : « Cette transaction de référence inaugurale du Fonds OPEP pour le développement international a été couronnée de succès et nous avons été ravis d'y participer. L'émetteur a beaucoup travaillé avec les investisseurs potentiels pendant de nombreux mois, et c'était formidable de voir un carnet de commandes aussi bien diversifié et de haute qualité à la suite de cette préparation minutieuse. La taille de l'opération, qui s'élève à 1 milliard de dollars et dont le prix final se situe à 5 points de base de la limite inférieure de la fourchette de prix initiale, témoigne de la grande confiance des investisseurs dans le nom de l'émetteur et du succès global de l'opération. »

Spencer Dove, directeur général de Nomura, a déclaré : « L'opportunité de mettre un nouveau crédit sur le marché est incroyablement rare, surtout pour une supranationale avec un tel palmarès en matière de développement durable. Le succès d'aujourd'hui reflète l'important travail entrepris par l'équipe du Fonds OPEP pour atteindre les objectifs fixés dans le Cadre stratégique 2030 et assurer la transition vers le statut de BMD prééminente sur les marchés des capitaux. La qualité et la diversification du carnet d'ordres sont un signal clair du travail entrepris et de l'engagement positif de la communauté mondiale des titres à revenu fixe. »

Laura O'Connor, directrice générale, Origination et Syndication, TD Securities, Dublin, a déclaré : « Cette offre d'obligations servira de point de référence liquide à partir duquel le Fonds OPEP pourra renforcer sa présence sur le marché des États-Unis. Compte tenu de l'ampleur du financement du développement durable nécessaire à l'échelle mondiale, l'accès au marché de la dette pour une autre banque multilatérale de développement qui peut catalyser le flux de capitaux vers des projets ayant un impact est une étape importante. »

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit un financement des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé plus de 23 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 187 milliards de dollars US. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA,Outlook Positive par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

