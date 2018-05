Le footballeur Jérôme Boateng va dessiner une collection avec /Nyden

« J'ai toujours aimé porter des vêtements qui me permettent de me distinguer de manière discrète, non tape-à-l'œil », déclare Jérôme Boateng, défenseur du Bayern Munich et membre de l'équipe nationale allemande, représenté par Roc Nation. « /Nyden comprend mon style et partage ma vision. Ensemble, nous allons créer une ligne permettant à quiconque d'être élégant à tout moment ; pendant un voyage en avion ou en car pour se rendre à un match ; pendant une sortie en famille ou un dîner la nuit sous les lumières de la ville. Nous proposerons un mélange de classique, de décontracté et de remarquable pour aider les gens à s'exprimer sans trop en faire. »

« Jérôme est un leader, sur le terrain et en dehors », déclare Stina Force, directrice de la création chez /Nyden. « Il sait que ce ne sont pas uniquement les vêtements qui font l'homme, c'est sa façon de les porter. C'est donc le chef de tribu parfait pour servir d'ambassadeur à notre marque. Nous avons hâte de travailler avec lui pour aider les personnes de tous les milieux à s'inspirer de son style et de son assurance. »

/Nyden souhaite émuler « l'intégrité et l'humble arrogance » de Jérôme dans les modèles de sa collection. /Nyden a déjà annoncé que la société travaillerait avec le tatoueur Doctor Woo et l'actrice Noomi Rapace, mais devrait présenter d'autres co-créateurs dans les semaines à venir.

Les membres inscrits à la tribu /Nyden seront les premiers prévenus du lancement de la collection de Jérôme et y auront accès en exclusivité.

/Nyden n'est pas une marque de mode traditionnelle. Nous sommes une plateforme qui a une âme. Nous collaborons avec des faiseurs de mode de talent et stimulons leur créativité. Nous n'avons pas de collection, ni de saison, mais un simple courant d'événements. Nous plaçons les leaders de tribu au centre du processus de création en racontant leur histoire et en donnant un impact à leur créativité. /Nyden prise l'intégrité et l'arrogance humble. Nous croyons en la stimulation de la créativité pour redéfinir l'avenir. Pour en savoir plus, visitez le site Nyden.com.

