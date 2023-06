Le Forum du Fonds de l'OPEP pour le développement se conclut par des engagements visant à faire progresser le développement durable

VIENNE, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le deuxième Forum du Fonds de l'OPEP pour le développement, qui s'est tenu à Vienne, s'est achevé sur des résultats probants et des engagements financiers de la part des partenaires du développement qui se sont réunis pour promouvoir des réponses aux défis mondiaux tels que la disponibilité des financements, la sécurité alimentaire et le changement climatique.

Le Dr Alkhalifa, Directeur général du Fonds de l'OPEP, a déclaré : « Pour sa deuxième année d'existence, le Forum du Fonds de l'OPEP pour le développement a une nouvelle fois servi de plateforme pour une collaboration renforcée et une action décisive de la part de nos partenaires. Nous avons démontré que nous sommes ambitieux et que nous tenons nos promesses. Nous restons fermement engagés à traiter les questions mondiales urgentes et à étendre nos ressources pour soutenir le développement durable. »

Voici certains des accords conclus et des annonces faites au cours du Forum pour le développement :

Le Fonds de l'OPEP a signé un accord de prêt de 20 millions de dollars avec Access Bank Botswana afin d'étendre le soutien financier aux micro, petites et moyennes entreprises du pays. Au moins 30 % des fonds seront spécifiquement destinés aux petites entreprises détenues par des femmes et 70 % seront utilisés pour rétrocéder des fonds à des entreprises locales afin de faciliter leur accès au financement.

Le Fonds de l'OPEP a signé un accord avec l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) afin de rejoindre la plateforme Energy Transition Accelerator Financing (ETAF), une initiative mondiale qui vise à mobiliser des fonds pour les investissements dans les énergies renouvelables. Le Fonds de l'OPEP prévoit de soutenir la plateforme avec des prêts souverains et non souverains d'un montant maximal de 250 millions de dollars jusqu'en 2030 pour soutenir des projets dans les pays partenaires.

Le Fonds de l'OPEP et le Programme alimentaire mondial des Nations unies ont signé un accord de coopération pour intensifier les efforts conjoints visant à renforcer la sécurité alimentaire mondiale et à mettre en place des systèmes alimentaires résistants au climat. Cette collaboration vise à renforcer l'adaptation pour faire face aux risques climatiques dans l'ensemble des systèmes alimentaires, à promouvoir des solutions agricoles innovantes et intelligentes face au climat et à accélérer la progression vers l'objectif de développement durable n° 2 « Faim zéro ».

Le Fonds de l'OPEP et la Banque asiatique de développement ont signé un accord de cofinancement pour soutenir le nouveau modèle économique de la Thaïlande en faveur du développement durable. Le don d'assistance technique du Fonds de l'OPEP, d'un montant de 500 000 dollars, soutiendra le renforcement de l'économie durable biocirculaire du pays en aidant à identifier les opportunités d'investissement et en promouvant la croissance dans les secteurs clés.

Le Fonds de l'OPEP a publié son tout premier rapport sur l'efficacité du développement, un examen de l'impact des projets de l'institution et des résultats de ses engagements, ainsi que son rapport annuel, qui présente ses résultats pour 2022, avec 1,6 milliard de dollars de nouveaux engagements dans 48 projets.

Abordant les défis mondiaux en matière de développement sous le thème général « Favoriser la résilience et l'équité », le Forum sur le développement a rassemblé des chefs de gouvernement, des ministres des pays membres et partenaires du Fonds de l'OPEP, des chefs des institutions du Groupe de coordination arabe, des hauts fonctionnaires de banques multilatérales de développement et d'organisations internationales, ainsi que des représentants du secteur privé. L'événement comprenait des tables rondes sur des sujets tels que « Vers un modèle de développement transformateur », « La collaboration régionale en tant que catalyseur de solutions évolutives » et « La mise en œuvre de politiques et de partenariats qui accordent la priorité aux personnes et à la planète ». Il a également été l'occasion de mettre l'accent sur le changement climatique et la sécurité alimentaire, ce qui a permis de mieux comprendre les défis et les opportunités dans des domaines critiques et de souligner la nécessité de solutions innovantes et d'actions collectives.

À propos du Fonds de l'OPEP

Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit un financement des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds de l'OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds de l'OPEP a engagé plus de 24 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 190 milliards de dollars US. Le Fonds de l'OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA, Outlook Positive par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

