Le Forum SEforALL débute avec le président rwandais Kagame et des leaders mondiaux pour faire progresser la transition énergétique

« Au cours de la dernière décennie, des progrès significatifs ont été réalisés en vue d'atteindre le 7ème objectif de développement durable relatif à une énergie propre et abordable pour tous... Cette crise énergétique coïncide avec la menace du changement climatique, auquel notre continent est particulièrement vulnérable. Le passage à l'énergie renouvelable est crucial. C'est pourquoi il est si important de créer un environnement propice à l'investissement dans l'énergie durable ».

« Il faut accroître le financement accordé aux pays en développement pour soutenir l'adaptation au climat, conformément aux accords internationaux. L'Afrique ne peut pas porter seule le fardeau, d'autant plus que ses émissions n'ont pas créé l'urgence climatique. Toutefois, l'Afrique contribuera à la solution ».

L'intégralité des remarques du président Kagame est disponible ici . Les participants au Forum ont également été accueillis par des commentaires d'António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies ; Damilola Ogunbiyi, PDG et Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour l'énergie durable pour tous et co-présidente de UN-Energy ; Hon. Ernest Nsabimana, Ministre rwandais des infrastructures ; et Michael R. Bloomberg, Envoyé spécial des Nations Unies pour l'ambition et les solutions climatiques, fondateur de Bloomberg LP et Bloomberg Philanthropies, entre autres.

Damilola Ogunbiyi a déclaré : « Par le biais du Forum, SEforALL, avec vous tous ici présents, vise à définir ce à quoi ressemblerait une transition énergétique juste et équitable dans des économies aux stades de développement différents. Nous reconnaissons que les pays pauvres en énergie et à faibles émissions doivent assurer la croissance, le développement et les aspirations de leurs populations tout en atteignant leurs objectifs de carboneutralité. Les pays d'Afrique et d'Asie ont des défis uniques qu'il convient de prendre en compte et de relever pour les faire passer de leur situation actuelle à un avenir énergétique propre qui ne laisse personne de côté ».

Le Forum vise également à stimuler les investissements dans l'accès universel à l'énergie, l'efficacité énergétique et la transition, ainsi qu'à informer les participants et à les inciter à agir. Dans cette optique, les principales annonces et les moments clés de la première journée ont été les suivants :

Bloomberg Philanthropies a engagé 242 millions de dollars pour accélérer la transition vers une énergie propre dans 10 pays en développement. En faisant cette annonce, Michael R. Bloomberg a déclaré : « Nous avons vu qu'il est possible d'accroître simultanément l'accès à une énergie abordable, d'améliorer la santé publique et de lutter contre le changement climatique, et de progresser rapidement dans chaque domaine. Nous devons étendre cette réussite au monde entier, en particulier dans les pays en développement qui ont le moins contribué à la crise climatique mais qui sont confrontés aux effets les plus graves. Ce soutien aidera dix pays disposant d'un énorme potentiel d'énergie propre à profiter de l'occasion et à éviter de construire de nouvelles centrales au charbon ».





Les ministres des pays africains ont participé à une table ronde ministérielle privée, dans le but d'élaborer un scénario pour ce qui constitue une transition énergétique juste et équitable en Afrique, et de contribuer à orienter les engagements et les actions en matière d'accès et de transition énergétique sur la voie de la COP27. Les résultats de cette réunion ministérielle seront partagés dans les prochains jours.





SEforALL a présenté le rapport de recherche Chilling Prospects qui révèle qu'une personne sur sept dans le monde court un risque élevé en raison du manque d'accès au refroidissement et que ce nombre continuera d'augmenter d'ici 2030 si aucune action n'est entreprise pour atteindre l'électrification universelle et mettre fin à l'extrême pauvreté.

La deuxième journée du Forum débutera par un échange sur l'importance d'une action climatique audacieuse en prévision de la COP27, animée par Nigel Topping, champion de l'action climatique de haut niveau des Nations Unies pour la COP26 ; Dr. Sherien Fekry, Ministre adjoint de l'environnement pour la coordination et la mise en œuvre des politiques environnementales, en Égypte, Laurence Tubiana, PDG de la Fondation européenne pour le climat, et Ghislain Irakoze, représentant de la jeunesse rwandaise pour la préCOP26.

Il y aura également des sessions spécifiques par pays qui traceront la voie de la transition vers une énergie propre au Rwanda, au Nigeria et en Inde, ainsi que l'annonce de nouveaux engagements du Pacte pour l'énergie et des discussions sur l'importance du financement pour la transition énergétique.

