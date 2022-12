Le Four Seasons George V, Paris dévoile une série de cours privés exclusifs autour du chef trois étoiles Christian Le Squer et de l'iconique sommelier Eric Beaumard

Les cours privés se feront le cadeau idéal pour combler les amateurs de gastronomie et de vins désireux d'embarquer dans l'univers d'excellence du palace de la gastronomie.

PARIS, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Pour combler les amoureux de gastronomie et de vins, le Four Seasons Hotel George V, Paris, dévoile quatre masterclasses exclusives, orchestrées par le chef trois étoiles Christian Le Squer et le vice-meilleur sommelier au monde Eric Beaumard. Placés sous le signe de la convivialité, de la transmission et du partage, ces cours sur-mesure se feront le cadeau idéal pour tous ceux désireux de perfectionner leur technique ou de s'immiscer dans l'univers triplement étoilé des talents du palace.

Le Cinq restaurant dining room

Dès les portes de l'hôtel franchies, les apprentis cuisiniers se dirigeront vers l'écrin mythique du restaurant Le Cinq. Dans cette salle majestueuse baignée de lumière et d'or, les hôtes profiteront des premières heures du matin autour d'un délicieux petit-déjeuner aux notes typiquement parisiennes. Après avoir dégusté les délicates créations boulangères du palace, ils seront accueillis par le chef trois étoiles Christian Le Squer en personne, qui les mènera vers les cuisines du restaurant et leur remettra ustensiles et tabliers personnalisés. Equipés de leurs précieux instruments, ils s'adonneront à leur passion dans une ambiance chaleureuse. La matinée se ponctuera le long du pass autour de quelques fines bulles de champagne, avant de s'atabler aux côtés du chef et de se délecter des mets qui auront été délicatement confectionnés. Des instants uniques durant lesquels Christian Le Squer prodiguera ses dernières astuces.

Une plongée dans l'univers d'excellence du chef Christian Le Squer

Dès janvier, les gastronomes désireux de réaliser les plus grands plats signatures du chef qui célèbre cette année sa 20ème année au firmament de la gastronomie mondiale, plongeront dans son univers d'excellence. Le chef dévoilera les secrets de ses créations les plus célèbres comme les fameux Spaghetti Debouts en Gratin, truffe, jambon, champignons, un hommage au gratin de pâtes que sa mère préparait chaque mercredi, ou encore la Gratinée d'Oignons à la parisienne, le tout premier plat qu'il a créé lors de son arrivée à la tête des cuisines du Cinq.

Ceux qui souhaitent découvrir l'art de marier les terroirs se donneront rendez-vous au mois d'avril, autour d'une masterclass de haute-volée durant laquelle le chef réalisera des plats hommage à sa Bretagne natale et à son cœur parisien. L'occasion idéale de profiter de ses précieux conseils pour composer des plats harmonieux, élégants, riches en saveurs et d'approfondir ses techniques culinaires.

Des instants gastronomiques uniques autour d'Eric Beaumard

Fins connaisseurs comme amateurs de vin vivront une expérience œnologique d'exception aux côtés d'Eric Beaumard, vice-meilleur sommelier au monde. Dès l'après-midi, confortablement installés dans la salle du restaurant Le Cinq, ils partiront à la découverte des terroirs d'exception chers au sommelier. Animé de son rire communicatif et de sa soif de transmettre, celui qui veille sur la cave aux 50 000 flacons de l'hôtel se fera l'ambassadeur des plus belles histoires des vignobles aussi mythiques que fascinants. Une journée qui se ponctuera par une dégustation à l'aveugle pleine de surprises suivi d'un cocktail dinatoire en présence de l'iconique Eric Beaumard.

Les amoureux de la Champagne se retrouveront dès le mois de février autour d'une masterclass consacrée à la découverte de ce terroir de légende. Maisons les plus prestigieuses comme vignerons indépendants, Eric Beaumard fera la lumière sur les trésors champenois et guidera ses hôtes dans une traversée des cépages de la région.

Début mars, Eric Beaumard emmènera les œnophiles au cœur de la Bourgogne, une région qui lui est particulièrement chère. Ensemble, ils se promèneront à travers le terroir, découvriront les arômes, dégusteront vieux millésimes comme jeunes cuvées. Une véritable parenthèse qui emportera tous les sens.

Calendrier :

Dimanche 8 janvier 2023 (9h30-14h) - 20 ans d'excellence : découvrez les plats phares du chef Christian Le Squer.

Dimanche 5 février 2023 (16h45-19h45) - Des producteurs indépendants aux vignobles de renommée mondiale : plongez en Champagne avec Eric Beaumard

Dimanche 12 mars 2023 (16h45-19h45) - Découvrez les vins extraordinaires de Bourgogne avec Eric Beaumard

Dimanche 2 avril 2023 (10h-13h30) - Plongez dans la cuisine trois étoiles Michelin de Christian Le Squer, qui marie les saveurs bretonnes et parisiennes.

Disponibles au prix de 1250 euros par personne, les cours de cuisine et d'œnologie doivent être réservés au moins 75h en avance par e-mail: [email protected].

