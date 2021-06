Le fournisseur de paiements primé de l'année lance son IDO

TALLINN, Estonie, 2 juin 2021 /PRNewswire/ -- Depuis 2014, CoinsPaid développe avec succès des solutions de paiements en crypto-monnaie pour le secteur B2B. À l'heure actuelle, la gamme diversifiée de produits CoinsPaid comprend le cryptotraitement par CoinsPaid, le bureau OTC, la marque blanche, le Plug & Pay, les portefeuilles B2B et B2C, et bien plus encore ! L'écosystème prend en charge plus de 30 monnaies cryptographiques et plus de 20 monnaies fiduciaires, la liste des monnaies opérationnelles étant mise à jour mensuellement avec les monnaies les plus tendance. CoinsPaid garantit la sécurité de ses produits grâce à un système de portefeuilles chauds et froids, tandis que l'ensemble de l'écosystème a été audité par Kaspersky Lab.

Le succès de CoinsPaid dans le secteur des paiements est dû à la technologie avant-gardiste qui relie tous ses produits en un seul écosystème, ce qui lui permet de proposer des solutions cryptographiques complexes à ses clients et partenaires dans une interface simple.

En 2020, CoinsPaid a connu une hausse de la demande et a multiplié son activité par cinq en un an. À l'heure actuelle, la société traite 5 % de toutes les transactions mondiales en bitcoins.

Aujourd'hui, CoinsPaid est heureux d'annoncer que la société lance son IDO le 1er juin. CoinsPaid lancera un jeton CPD DéFi, qui fonctionnera au sein de son écosystème, offrant des options de jalonnement et des variations de DéFi et servant de moyen de paiement.

Le modèle de jeton DéFi de CoinsPaid est basé sur une analyse préalable minutieuse et une stratégie solide visant à mettre en œuvre uniquement les meilleures pratiques et les plus sécurisées. L'équipe est convaincue de l'impact économique considérable que le créneau déFi peut apporter à la société et est persuadée que le moment est bien choisi pour ce lancement.

Pour la documentation officielle et les annonces, veuillez-vous référer à CoinsPaid . Veuillez suivre l'actualité du projet sur la page Medium .

CoinsPaid présente des services et des produits qui aident les personnes et leurs entreprises à réaliser le potentiel des crypto-monnaies. L'écosystème de CoinsPaid vous permet de travailler rapidement, efficacement et de manière rentable avec les monnaies nationales et numériques.

