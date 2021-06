Premiado provedor de pagamentos do ano lança seu IDO

TALLINN, Estônia, 1 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Desde 2014, a CoinsPaid vem desenvolvendo com sucesso soluções de pagamentos em criptomoedas para o setor B2B. Até agora, a gama diversificada de produtos CoinsPaid inclui Cryptoprocessing by CoinsPaid, OTC Desk, White Label, Plug&Pay, B2B e B2C Wallets e muito mais! O ecossistema suporta mais de 30 moedas criptográficas e mais de 20 moedas fiduciárias, e a lista de moedas operacionais é atualizada mensalmente de acordo com as principais tendências. A CoinsPaid garante a segurança de seus produtos com um sistema de carteiras quentes e frias, enquanto todo o ecossistema foi auditado pelo Kaspersky Lab.

O sucesso da CoinsPaid no setor de pagamentos é devido à tecnologia ousada que liga todos os seus produtos em um único ecossistema, permitindo que eles tragam soluções complicadas de criptomoedas para clientes e parceiros em uma interface fácil.

Em 2020, a CoinsPaid teve um aumento na demanda e aumentou seus negócios cinco vezes em um ano. Até o momento, a empresa processa 5% de todas as transações globais da Bitcoin.

Hoje, a CoinsPaid tem o prazer de anunciar que a empresa lançará seu IDO em 1º de junho. A CoinsPaid lançará um token de CPD DeFi, que operará dentro de seu ecossistema, oferecendo opções de variações de staking e DeFi, e servirá como um meio de pagamento.

O modelo de token DeFi da CoinsPaid é baseado em análise prévia cuidadosa e em uma sólida estratégia de implementação apenas das melhores e mais seguras práticas. A equipe acredita no enorme impacto econômico que o nicho DeFi pode proporcionar à sociedade e está confiante de que o momento para este lançamento é justo.

Para consultar a documentação oficial e os anúncios, acesse CoinsPaid. Siga as notícias sobre o projeto na página Medium da empresa.

A CoinsPaid apresenta serviços e produtos que ajudam as pessoas e seus negócios a concretizar o potencial de criptomoedas. O ecossistema da CoinsPaid permite trabalhar rápido, lucrativamente e efetivamente tanto com moedas nacionais quanto digitais.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1509760/CoinsPaid_Logo.jpg

FONTE CoinsPaid

