Le Future Minerals Forum commande ses tout premiers rapports sur l'avenir de l'industrie minière mondiale

RIYAD, Arabie Saoudite, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le deuxième Future Minerals Forum (FMF), organisé par le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales d'Arabie Saoudite, publie une série de documents universitaires sur l'avenir de l'exploitation minière et les manières dont l'industrie pourrait se réformer.

Ce thème est exploré dans un rapport stimulant de Peter Bryant, président du Development Partner Institute et de Clareo. Il affirme que l'industrie minière doit se réformer de manière fondamentale : comment elle extrait les minéraux et les métaux, comment elle se présente au monde, et comment elle explique son rôle dans la lutte contre le changement climatique et sa contribution à l'objectif de zéro émission nette.

Le document exhorte l'industrie des minéraux et des métaux à poursuivre ses recherches approfondies et à se faire le champion de l'innovation, non seulement pour améliorer les performances et la durabilité des techniques d'exploitation minière, mais aussi pour réduire l'impact sur l'environnement. Le moment est venu d'aller plus loin pour faire comprendre au public que l'exploitation minière fait partie intégrante de la lutte contre le changement climatique.

Alors que la société exige de plus en plus d'énergie propre, beaucoup de gens ne réalisent pas que les matières premières nécessaires pour alimenter les véhicules électriques, les micropuces, les panneaux solaires et les batteries rechargeables, proviennent toutes de l'extraction de minéraux et de métaux précieux comme le lithium, le cobalt, le cuivre et le graphite. Sans cuivre, par exemple, les parcs éoliens ne peuvent pas fonctionner.

Disposant de réserves minérales inexploitées d'une valeur de 1 300 milliards de dollars, l'Arabie saoudite pourrait être le fer de lance d'une nouvelle réflexion en adoptant de nouvelles techniques d'exploitation minière et, en conséquence directe, étendre son image de bienveillance pour rétablir le lien entre l'industrie mondiale et les communautés et les parties prenantes, en les convainquant des avantages fondamentaux qu'apportent les minéraux et les métaux. « Nous devons accélérer les investissements dans l'innovation afin de faire du développement minier le catalyseur de la prospérité économique », insiste le document.

M. Bryant affirme que l'industrie minière doit être plus « donneuse » que « preneuse ». Elle doit prendre des mesures plus importantes pour montrer aux communautés, aux gouvernements et aux parties prenantes comment l'industrie profite aux sociétés, stimule la décarbonisation et combat le changement climatique.

Une feuille de route mondiale créera les bases et les partenariats nécessaires à une stratégie forte et à une action claire. Cette approche garantit que les charges ne seront pas supportées par ceux qui ont le moins de moyens de les supporter et que les avantages ne profiteront pas à une poignée d'élus. Au contraire, elle créera une prospérité durable, équitable et à long terme.

