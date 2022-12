O Fórum dos Minérios do Futuro encomenda seus primeiros relatórios sobre o futuro da mineração mundial

RIAD, Arábia Saudita, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O segundo Fórum sobre Minérios do Futuro (FMF), organizado pelo Ministério da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, está publicando uma série de trabalhos acadêmicos sobre o futuro da mineração e as maneiras pelas quais a indústria pode se reformar.

O tema é explorado em um relatório desafiador de Peter Bryant, presidente do Development Partner Institute e da Clareo. Ele argumenta que a mineração deve se reformar em aspectos fundamentais: na maneira como ela extrai minerais e metais; se apresenta ao mundo e explica seu papel no combate às mudanças climáticas e na contribuição para a meta de emissões líquidas zero.

O documento insta a indústria de minerais e metais a continuar a pesquisa profunda e a defender a inovação não apenas para aumentar o desempenho e a sustentabilidade nas técnicas de mineração, mas também a reduzir o impacto no meio ambiente. Agora é a hora de estender a mão para educar o público de que a mineração é parte integrante da luta contra a mudança climática.

Embora a sociedade exija cada vez mais energia limpa, muitas pessoas não percebem que as matérias-primas necessárias para alimentar veículos elétricos, microchips, painéis solares e baterias recarregáveis vêm da extração de minerais e metais preciosos como lítio, cobalto, cobre e grafite. Sem cobre, por exemplo, parques eólicos não funcionam.

Com reservas minerais inexploradas de $1,3 trilhões de dólares, a Arábia Saudita pode liderar uma nova forma de pensamento adotando novas técnicas de mineração e, como consequência direta, ampliar sua imagem de cuidado para reconectar o setor global com comunidades e partes interessadas, convencendo-os dos benefícios fundamentais que os minerais e metais trazem. "Precisamos turbinar o investimento em inovação para posicionar o desenvolvimento mineral como catalisador da prosperidade econômica", o artigo incentiva.

O Sr. Bryant argumenta que a mineração deve ser mais um "doador" do que um "tomador". Devem ser tomadas maiores medidas para mostrar às comunidades, governos e partes interessadas como o setor beneficia as sociedades, impulsiona a descarbonização e combate as mudanças climáticas.

Um roteiro global criará a base e as parcerias necessárias para uma estratégia sólida e uma ação clara. Essa abordagem garante que os encargos não sejam arcados por aqueles que menos podem suportá-los, e que os benefícios não sejam destinados a alguns poucos escolhidos. Em vez disso, criará prosperidade de longo prazo, equitativa e sustentável.

FONTE Future Minerals Forum

