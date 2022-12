Le Global Citizen Forum propose un sommet immersif unique en son genre à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, visant à introduire une évolution culturelle collective pour un monde plus inclusif

Plus de 650 invités de plus de 90 pays ont participé à cet événement immersif de deux jours

« Ensemble, nous pouvons transformer le monde » – Ricky Martin

RAS AL KHAIMAH, Emirats Arabes Unis, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Tenu sous le patronage de Son Altesse Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême des EAU et dirigeant de Ras Al Khaimah, et en partenariat avec l'Autorité de développement touristique de Ras Al Khaimah (RAKTDA), le sommet annuel du Global Citizen Forum (GCF) a accueilli plus de 650 intervenants et invités, provenant de plus de 90 pays.

Armand Arton, Global Citizen Forum

Le sommet annuel 2022 du Global Citizen Forum a réuni un groupe diversifié de participants pour son premier chapitre de la trilogie de l'effet papillon à Ras Al Khaimah, sous le thème de la métamorphose humaine, reconnaissant le changement de paradigme d'une nouvelle ère illuminée par l'évolution individuelle et culturelle.

L'interconnexion humaine, la communauté et le développement personnel ont été les messages primordiaux de ces deux journées bien remplies. Les participants se sont rassemblés pour entreprendre un voyage de découverte de soi afin d'aborder en collaboration les problèmes du monde à travers le prisme de la citoyenneté mondiale.

Armand Arton, fondateur du Global Citizen Forum, a commenté l'importance du thème dans son discours d'ouverture de la première journée du sommet, en déclarant : « Beaucoup d'entre nous ici ont fait de grands voyages, à la fois littéralement et métaphoriquement. Nous avons fait plusieurs fois le tour de la planète pour arriver là où nous sommes et nous avons contribué à réunir ce groupe spécial de personnes. Devenir un citoyen du monde ne signifie pas que nous sommes des citoyens de nulle part, [...] cela signifie que nous devenons un citoyen de partout, sans oublier où nous avons commencé, c'est notre tâche, c'est notre but. »

Arton a également affirmé : « Les défis et les opportunités du monde d'aujourd'hui sont interconnectés, et la clé pour libérer notre potentiel humain réside dans le pouvoir de la collaboration et des communautés. Si nous pouvons imaginer un nouveau monde, ensemble, nous pouvons aussi en créer un. »

Les intervenants de cet événement de deux jours ont appelé à mettre l'accent sur l'épanouissement personnel et la connexion humaine afin de donner à l'humanité les moyens de réussir dans notre monde en constante évolution. Les participants ont pris part à des sessions interactives et à des expériences immersives menées par des visionnaires et des acteurs du changement, tels que Ricky Martin, Deepak Chopra, Richard Quest, Vishen Lakhiani, Karen Wazen, Chris Voss et Wyclef Jean.

Dans son discours puissant sur la scène de la plage, Ricky Martin, superstar mondiale et humanitaire, a partagé son expérience : « Nous devons adapter et transformer nos communautés en temps de crise, car ensemble nous sommes plus forts. Créer l'inclusion, voilà ce dont il s'agit. Créer des conditions égales dans le cadre de l'acceptation et dans le respect de l'individualité est la seule voie qui nous rapproche de pensées communes et d'une prospérité durable. »

En plus d'un programme interactif corps-esprit et d'un gala de collecte de fonds en faveur du HCR, de la Fondation Ricky Martin et de la Global Gift Foundation, le sommet a également cherché à jouer son rôle d'un point de vue environnemental, en plantant 700 000 arbres en Amazonie brésilienne pour compenser les émissions de carbone.

Parmi les personnalités présentes au gala de Global Citizen, animé par les stars de la télé-réalité Sara Al Madani et Kris Fade, figuraient Huda et Mona Kattan, fondatrices de Huda Beaty, Caroline Scheufele, coprésidente de Chopard, Bobby Sager, photographe et humanitaire reconnu, ainsi que les musiciens Ashanti et Wyclef Jean, lauréats d'un Grammy Award.

« Dans l'ensemble, le sommet a été centré sur la célébration du chaos en tant qu'énergie sacrée des nouveaux départs », a déclaré Talimka Yordanova, PDG du Globa Citizen Forum. « Nous avons accueilli les participants pour un voyage de découverte de soi afin d'éveiller notre conscience collective et d'apporter le changement que nous souhaitons voir dans le monde. »

Au cours de 22 sessions immersives et interactives, une salle comble de participants a dévoilé la magie et les opportunités qui se cachent dans le chaos, avec des leaders d'opinion mondiaux, dont le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, l'Hon. Gaston Browne, l'acteur, producteur et présentateur du podcast La Magia del Caos, Aislinn Derbez, l'économiste Nouriel Roubini, la députée européenne Elena Yoncheva, le conseiller principal et représentant du HCR auprès des pays du CCG, Khaled Khalifa, et le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, chargé de promouvoir le mode de vie européen.

« C'était vraiment inspirant d'accueillir des esprits éminents à Ras Al Khaimah et de participer à cet événement important qui contribue à façonner l'avenir pour la prochaine génération. Avec l'ambition de devenir le leader régional du tourisme durable d'ici à 2025, nous voulons développer une industrie durable sur le plan économique, environnemental et social, qui contribue à la qualité de vie de notre population », a déclaré Raki Phillips, PDG de l'autorité de développement touristique de Ras Al Khaimah.

Le Global Citizen Forum a été créé en 2013 en tant que plateforme d'action sociale reposant sur une communauté de leaders engagés à améliorer l'état de la citoyenneté mondiale pour les générations futures. Ces dirigeants sont liés par la conviction commune que la citoyenneté est synonyme de liberté, de représentation, d'égalité, mais aussi de responsabilité, de durabilité et d'impact.

Pour l'avenir, la planification du deuxième chapitre de L'effet papillon est déjà en cours, l'accent étant mis sur l'animation de conversations sur la manière dont le monde peut collectivement provoquer un changement global et sur le renforcement des initiatives qui relient le dialogue à l'action.

Ricky Martin a conclu : « Pour parvenir à la paix, nous devons d'abord nous transformer et vivre notre propre métamorphose...

