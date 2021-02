Le grade d'ingénierie AR de XYZ Reality déployée par PM Group pour construire correctement du premier coup

L'identification rétrospective de constructions hors normes peut entraîner des retards dans le projet et une escalade des coûts, ce qui est particulièrement clair dans les phases impliquant des travaux d'ingénierie mécanique et électrique (M&E) complexes. HoloSite™ intègre sur mesure l'AR de qualité technique dans un casque et une visière conformes aux normes de sécurité. Cette technologie permet aux utilisateurs de visualiser des modèles BIM complets sur le site, en temps réel et dans les normes de construction. Pour la première fois, les équipes de construction sont en mesure de prévenir et d'identifier de manière proactive les inexactitudes de construction à un stade précoce.

Diarmuid O'Sullivan, directeur de la construction de PM Group, a déclaré : « Nous utilisons HoloSite™ depuis le début du projet danois, et il permet d'importants progrès de productivité sur place. Cette solution nous a permis de passer d'une approche réactive pour s'attaquer aux erreurs à une méthode de travail plus proactive, qui consiste à résoudre les problèmes avant qu'ils ne se concrétisent sous forme de coûts. C'est formidable de travailler avec des innovateurs comme XYZ Reality qui comprennent vraiment nos besoins. Cette technologie est révolutionnaire et apporte une contribution significative à l'AR et aux autres technologies numériques que nous utilisons dans nos projets à travers le monde. »

« HoloSite™ facilite un niveau élevé de précision de construction qui supprime la nécessité d'un relevé laser constant. Il nous aide également à suivre les problèmes et les tendances et à procéder à des ajustements pour que le projet se déroule dans les délais prévus », a déclaré Coral Butler, responsable BIM de PM Group.

« La santé et la sécurité sont toujours au centre de nos préoccupations. HoloSite™ nous permet de diffuser le site en direct, que ce soit lors de descentes à pied ou pour des tests de témoins en usine, ce qui réduit le nombre de personnes nécessaires sur le site (c'est particulièrement bénéfique à la lumière de la crise Covid) », a conclu Coral Butler.

David Mitchell, PDG et fondateur de XYZ Reality, a déclaré: « La réalité augmentée remet en question de nombreuses pratiques de construction de longue date et fait évoluer l'industrie vers une approche plus avant-gardiste et proactive de la construction.

« Ayant travaillé en tant que directeur de la construction numérique sur certains des plus grands projets de construction européens, j'ai pu constater directement à quel point il pouvait être dommageable d'adopter une approche réactive pour s'attaquer aux erreurs de construction, mais la technologie n'était pas disponible pour le faire différemment. Je savais qu'il devait y avoir une meilleure façon.

« Mon objectif était de développer une technologie qui soutient une manière proactive de travailler, et c'est ce que nous avons pu réaliser avec HoloSite™, un produit qui permet aux équipes de construction de construire correctement du premier coup. »

PM Group prévoit de déployer des unités HoloSite™ supplémentaires sur le site au Danemark à mesure que la construction avance dans des phases de construction plus complexes de M&E. La société envisage également d'utiliser cette technologie pour d'autres projets de construction en 2021.

Une vidéo démontrant la fonction de HoloSite™ peut être visionnée ici : https://www.youtube.com/watch?v=5VtUJvmuXkg%E2%80%93&feature=youtu.be .

À propos de XYZ Reality

XYZ Reality a développé le casque de réalité augmentée le plus précis au monde : HoloSite. HoloSite permet aux équipes de gestion de la construction de visualiser et de positionner les modèles BIM avec une grande échelle sur site et une précision millimétrique. Plutôt que d'attendre une à deux semaines pour déterminer si les ouvrages ont été construits dans les normes grâce au balayage laser, les équipes de gestion de construction peuvent désormais s'assurer que les ouvrages sont construits correctement du premier coup. En construisant correctement du premier coup, fini le travail à refaire et les retards évitables.

www.xyzreality.com

À propos de PM Group

PM Group est une société internationale d'exécution de projets, détenue par ses employés, qui est présente en Europe, aux États-Unis et en Asie. Le groupe a une expérience de 48 ans dans la gestion de projets, la conception de processus, la conception d'installations et la gestion de la construction pour des sociétés multinationales de premier plan. Il s'agit d'un leader mondial dans les secteurs de la pharmacie, de l'alimentation, des produits critiques, de la technologie médicale et de la fabrication avancée.

www.pmgroup-global.com

