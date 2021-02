PM Group gebruikt Augmented Reality van XYZ Reality om bouwprojecten in één keer goed te kunnen doen

Het tijdens de bouwfase aanbrengen van constructiewijzigingen kan leiden tot projectvertragingen en overschrijding van de kostenbegroting, wat pijnlijk duidelijk wordt tijdens het plaatsen van mechanische onderdelen en de aanleg van elektra (M&E). HoloSite™ integreert op maat gemaakte AR van technisch hoogwaardige kwaliteit in een helm met vizier die aan alle veiligheidsnormen voldoet. Met de technologie kunnen ingenieurs op locatie in realtime bekijken hoe volledige BIM-modellen er bouwtechnisch correct uitzien. Voor het eerst kunnen bouwteams proactief en preventief eventuele onnauwkeurigheden in de te bouwen constructie vaststellen en voorkomen.

Diarmuid O'Sullivan, Construction Director, PM Group, zei: "We gebruiken HoloSite™ sinds het begin van het Deense project en het zorgt op locatie voor aanzienlijke verbeteringen van de productiviteit. Hiermee kunnen we eventuele onnauwkeurigheden al proactief constateren en herstellen voordat ze zich in werkelijkheid voordoen en op het budget drukken. Het is geweldig om samen te werken met vernieuwers zoals XYZ Reality die onze behoeften echt begrijpen. Deze technologie is baanbrekend en draagt aanzienlijk bij aan de AR en andere digitale technologie die we gebruiken voor onze projecten over de hele wereld."

"HoloSite™ maakt het mogelijk uiterst nauwkeurig te bouwen waardoor bouwinspecties met behulp van laser vaker bijzaak dan hoofdzaak worden. Het helpt ons ook om problemen op te sporen en aanpassingen aan te brengen om het project op schema te houden", aldus Coral Butler, BIM Manager, PM Group.

"Gezondheid en veiligheid staan bij ons altijd voorop. Met HoloSite™ kunnen we de bouwlocatie live streamen, zoals tijdens fysieke controles door bouwinspecteurs alleen of in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de eigenaar/opdrachtgever, waardoor het aantal mensen dat ter plaatse nodig is, afneemt - wat vooral in het licht van de Covid-crisis een voordeel is," concludeerde Coral.

David Mitchell, CEO en oprichter van XYZ Reality, zei: "Augmented Reality is een gewaagde uitdaging op bewezen bouwpraktijken en verschuift de branche naar een meer vooruitstrevende, proactieve benadering van bouwen.

"Nadat ik als Digital Construction Manager aan enkele van Europa's grootste bouwprojecten heb gewerkt, heb ik uit de eerste hand gezien hoe kostbaar het in tijd en geld kan zijn om achteraf constructiefouten te moeten herstellen. Destijds was de technologie echter niet beschikbaar om het anders te doen - ik wist dat er een betere manier moest zijn.

"Mijn doel was om technologie te ontwikkelen die een proactieve manier van werken ondersteunt, en dit is wat we hebben kunnen bereiken met HoloSite™ - een product waarmee bouwteams de bouw in één keer goed kunnen doen."

PM Group is van plan om op de bouwlocatie in Denemarken extra HoloSite™-headsets in te zetten naarmate de bouw vordert in complexere M&E-bouwfasen. Het bedrijf wil de technologie in 2021 ook toepassen op andere bouwprojecten.

Klik voor een demonstratie over de werking van HoloSit™ op https://www.youtube.com/watch?v=5VtUJvmuXkg%E2%80%93&feature=youtu.be .

Over XYZ Reality

XYZ Reality heeft 's werelds meest nauwkeurige augmented reality-headset ontwikkeld: HoloSite. Met HoloSite kunnen bouwteams tot op de millimeter nauwkeurig op locatie grootschalige BIM-modellen bekijken en positioneren. In plaats van 1-2 weken te moeten wachten om middels laserscans achteraf vast te stellen dat bouwconstructies binnen de toleranties zijn gebouwd, kunnen bouwteams er nu vooraf voor zorgen dat de bouwconstructie de eerste keer correct is. Door de eerste keer goed te bouwen, hoeven later geen aanpassingen in de constructie te worden aangebracht die tot harde conflicten kunnen leiden en vertragingen en hogere kosten tot gevolg kunnen hebben.

www.xyzreality.com

Over PM Group

PM Group is een internationaal bedrijf voor projectuitvoering dat eigendom is van de werknemer en actief is in Europa, de VS en Azië. De Groep heeft een bewezen staat van dienst van 48 jaar in projectmanagement, procesontwerp, facilitair ontwerp en constructiebeheer voor toonaangevende multinationals. Het is een wereldleider in de sectoren Pharma, Food, Mission Critical, Med-Tech en Advanced Manufacturing.

www.pmgroup-global.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1433375/PM_Group_XYZ_Reality.jpg

Related Links

https://www.pmgroup-global.com/



SOURCE PM Group