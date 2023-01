Le Greater Miami Convention & Visitors Bureau lance le Printemps arc-en-ciel "Rainbow Spring" à l'approche de la Pride 2023

Le nouveau programme propose des expériences et des promotions LGBTQ+ à Miami et Miami Beach.

MIAMI, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) lancera en mars le programme Rainbow Spring, conçu pour offrir aux visiteurs LGBTQ+ une programmation unique et des offres promotionnelles à Miami et Miami Beach ce printemps.

Jusqu'au mois des fiertés en juin, les premiers mois de 2023 sont remplis d'expériences et d'événements LGBTQ+ aussi divers et colorés que la communauté LGBTQ+ elle-même:

Le Winter Party Festival (du 1er au 7 mars) nous invite tous à dire au revoir à l'hiver et à nous tourner vers le printemps.

La Miami Beach Pride (du 1er au 16 avril) célébrera le 15e anniversaire du plus grand événement LGBTQ+ de la destination, avec une programmation élargie comprenant une piscine de la fierté, un pique-nique familial LGBTQ, une exposition d'art queer, ainsi que la marche et la parade de la fierté sur Ocean Drive.

LatinXOXO de Out in the Tropics (8 avril) célébrera les voix latino-américaines et hispaniques de la communauté LGBTQ+.

Le festival du film LGBTQ+ OUTshine (20-30 avril) proposera des films pour les cinéphiles.

SweetHeat (16-22 mai) est un événement dédié aux femmes de la communauté queer.

Sizzle Miami (25-29 mai) est l'un des événements urbains LGBTQ+ les plus populaires auprès des fêtards noirs et des personnes de couleur pendant le week-end du Memorial Day.

Parmi les événements prévus pendant le printemps arc-en-ciel, citons la légendaire Wynwood Pride (9 et 10 juin), la Pride at the Park des Miami Marlins (31 mai) et le No Fear, We're Queer Comedy Festival (juin). Les deux hôtels LGBTQ+ de Miami Beach, AxelBeach Miami et Hotel Gaythering, seront les piliers du programme et proposeront des événements tels que karaoké, soirée trivia, bingo, soirée martini et événements sportifs.

Le site web du programme, RainbowSpring.com, sera le portail de tout ce qui concerne le LGBTQ+ et proposera des offres spéciales allant de réductions exclusives dans des hôtels et des attractions à des offres dans des restaurants. Pour plus d'informations sur Miami et Miami Beach, visitez www.MiamiandMiamiBeach.com

SOURCE The Greater Miami Convention & Visitors Bureau