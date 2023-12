Le Green Pioneer de Fortescue arrive à Dubaï pour la COP28

En l'espace de 18 mois seulement, ce navire fonctionnant à l'ammoniac vert a été converti pour être utilisé en mode bicarburation, ce qui lui permet d'abandonner les combustibles fossiles.

Fortescue demande à tous les ports d'autoriser le chargement d'ammoniac vert et de carburant dans le monde entier, afin de faciliter le transport maritime sans pollution.

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le navire Green Pioneer de Fortescue a quitté sa base de Singapour pour Dubaï à l'occasion de la COP28 et symbolise pour le monde entier les solutions technologiques et les changements réglementaires nécessaires pour décarboniser le transport maritime.

Le président exécutif et fondateur de Fortescue, Andrew Forrest AO, a déclaré : « À l'heure actuelle, le paysage réglementaire ne permet pas l'exploitation de navires fonctionnant à l'ammoniac. »

« Il appartient désormais aux ports du monde entier d'insister pour que leur logistique n'abrite pas ceux qui cherchent à se soustraire à leur responsabilité en matière de lutte contre la pollution. »

« Maintenant que l'ammoniac vert devient un combustible marin de masse, il est temps que les grands ports du monde soient capables d'assurer un transport maritime sans pollution. Toutes les administrations sérieuses n'utiliseront pas l'inaction et les excuses pour entraver la progression de la décarbonisation de l'une des industries les plus polluantes au monde. »

« Cela limite sérieusement les progrès de la décarbonisation du transport maritime. J'attends des dirigeants des ports du monde entier qu'ils fassent clairement savoir qu'il faut cesser de faire fonctionner le transport maritime mondial avec des combustibles polluants, car nous disposons d'une solution alternative non polluante. »

En collaboration avec des ingénieurs maritimes et des innovateurs de premier plan, Fortescue a passé les 18 derniers mois à développer les systèmes, les processus et la technologie nécessaires pour exploiter en toute sécurité le Green Pioneer en mode bicarburation à l'ammoniac vert.

Le navire, qui constitue l'une des plateformes d'innovation maritime les plus importantes et les plus rapides, flotte aujourd'hui fièrement dans les eaux de la marina du port de Dubaï.

Fortescue a réussi à adapter un moteur à quatre temps pour qu'il fonctionne avec un mélange d'ammoniac et de diesel dans ses installations d'essai de Perth au début de l'année, marquant ainsi une étape importante dans sa quête d'une industrie maritime mondiale qui ne dépende plus des combustibles fossiles.

Depuis, Fortescue a installé un système complet d'alimentation en gaz combustible et a converti deux des quatre moteurs du navire de démonstration Green Pioneer à Singapour pour lui permettre de fonctionner en mode bicarburation avec de l'ammoniac et du diesel. Fortescue poursuit à présent son projet plus vaste de navire de transfert de carburant et de navire maritime, le premier au monde à être autorisé à utiliser de l'ammoniac comme carburant.

Fortescue a également lancé et mis en œuvre de nouveaux cours de sécurité et de manipulation du carburant spécifiques à l'ammoniac, en collaboration avec un établissement d'enseignement accrédité de Singapour, afin de garantir que tous les marins puissent être formés et travailler de manière sûre et contrôlée avec de l'ammoniac à bord. Cette formation peut maintenant être étendue à l'ensemble de l'industrie pour permettre de déployer l'ammoniac comme carburant marin en toute sécurité et à plus grande échelle.

En raison de l'absence de réglementation appropriée, que le Dr Forrest a appelé les ports du monde entier à modifier, le navire ne transportera pas d'ammoniac et ne fera pas de démonstration de l'utilisation de l'ammoniac comme carburant pendant son séjour à Dubaï. Toutefois, lorsque le navire retournera à Singapour, où il sera capable de fonctionner à l'ammoniac, la société achèvera sa mise en service pour lui permettre d'effectuer un transfert d'ammoniac en première mondiale et d'obtenir l'approbation finale du pavillon et de la classe pour lui permettre de faire fonctionner des moteurs en mode bicarburation à l'ammoniac sur l'eau et d'utiliser l'ammoniac comme carburant.

L'ammoniac vert est produit à partir d'énergies renouvelables, de sorte qu'une alternative au diesel basée sur l'ammoniac vert changerait la donne en matière de réduction de l'empreinte carbone de l'industrie maritime mondiale, qui serait le sixième pollueur au monde s'il s'agissait d'un pays.

Si les avancées technologiques sont encourageantes, Fortescue profite de la réunion de la communauté internationale à l'occasion de la COP28 pour appeler tous les acteurs – notamment les gouvernements, les autorités portuaires, les régulateurs, les institutions de formation et les banques de développement – à agir rapidement en veillant à ce que les conditions appropriées soient réunies pour l'utilisation de l'ammoniac en tant que carburant de substitution pour les navires.

