Le groupe 24 ORE promeut la culture pour le développement en soutenant les Capitales italiennes de la Culture 2023 en tant que partenaire média

BERGAME, Italie et BRESCIA, Italie, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe 24 ORE, l'une des principales sociétés multimédias en Italie et en Europe dans le domaine de l'information économique, financière, réglementaire et culturelle, s'est toujours engagé à promouvoir la culture en tant qu'élément central de la cohésion sociale, de la création de compétences, de l'emploi et du développement social et économique du pays, et démontre cet engagement en soutenant Bergame et Brescia Capitales italiennes de la Culture 2023 en tant que partenaire média de l'événement.

Bergame et Brescia sont deux villes qui ont décidé de s'unir en une seule Capitale italienne de la Culture, forte d'une extraordinaire renaissance après la pandémie. Ces deux territoires sont les gardiens de la tradition et de l'innovation, de l'esprit d'entreprise et d'un patrimoine culturel d'une importance unique. Plus de deux millions d'habitants, la première région manufacturière d'Europe et une référence pour l'économie culturelle italienne. Selon l'étude « Io Sono Cultura 2022 » (je suis la culture 2022) de la Fondazione Symbola et Unioncamere (octobre 2022), Bergame et Brescia réunies constituent le quatrième pôle culturel italien en termes de valeur ajoutée (3,2 milliards d'euros) et d'emploi (55 000 personnes travaillent dans le secteur).

Le groupe 24 ORE rendra compte des aspects de l'événement qui sont le résultat de l'engagement des administrations, du monde des affaires et de la société civile dans la promotion de l'innovation, de la durabilité et de l'éducation des jeunes générations afin de relever les défis de la société d'aujourd'hui et de demain. Le reportage sera disponible sur les nombreuses plateformes qui composent l'écosystème numérique de Il Sole 24 Ore, du journal au site Web et aux réseaux sociaux, en commençant par les aspects les plus pertinents et avec la transmission d'une sélection d'événements sur le site Web ilsole24ore.com .

L'initiative Bergame et Brescia Capitales italiennes de la Culture 2023 est également soutenue par Intesa Sanpaolo et A2A en tant que partenaires principaux, Brembo en tant que partenaire système, ainsi que Ferrovie dello Stato Italiane et SACBO en tant que partenaires régionaux. Le ministère de la Culture, la Fondazione Cariplo, la Fondazione della Comunità Bresciana et la Fondazione della Comunità Bergamasca sont des partenaires institutionnels.

SOURCE Italian Capital of Culture 2023