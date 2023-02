Le groupe A1 s'associe à LotusFlare pour lancer un nouveau service numérique

SANTA CLARA, Californie, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- LotusFlare, le fournisseur d'un service de commerce numérique et de monétisation natif dans le cloud pour les fournisseurs de services de communications et de médias, a annoncé son partenariat avec le groupe A1 (A1 TAG), un fournisseur européen de services numériques et de solutions de communication, pour lancer re:do , une nouvelle marque de service de réseau numérique autonome.

La vision du groupe A1 est de numériser et de simplifier l'expérience client classique des télécommunications au-delà des capacités de télécommunication uniquement. Pour atteindre cet objectif, le groupe A1 a choisi LotusFlare DNO™ Cloud pour la fondation technologique de son approche rafraîchie et simplifiée de la fourniture de services de communication numérique.

Alexander Kuchar, directeur de la technologie et des services futurs du groupe A1, a déclaré : « Nous avons créé une nouvelle expérience de services numériques pour les abonnés, en les aidant à renforcer leur vie numérique. LotusFlare a soutenu le groupe A1 en apportant un état d'esprit Internet et son logiciel cloud-native comme base technologique pour re:do. Nous sommes ravis de l'effort de collaboration de l'équipe qui a conduit au lancement d'aujourd'hui. Ce n'est qu'un début et nous pourrions lancer re:do sur d'autres marchés du groupe à l'avenir. »

Sam Gadodia, PDG et co-fondateur de LotusFlare, a commenté : « Toute l'équipe de LotusFlare est fière que le groupe A1 ait choisi LotusFlare pour l'aider à lancer une nouvelle marque numérique qui déplace l'expérience de l'abonné "au-delà du telco". Tout le monde chez LotusFlare se réjouit de poursuivre un partenariat à long terme avec le groupe A1. »

À propos du groupe A1

Le groupe A1, coté à la Bourse de Vienne, est l'un des principaux fournisseurs de services numériques et de solutions de communication en Europe centrale et orientale. Il compte environ 26 millions de clients et opère actuellement dans sept pays sous la marque A1 : Autriche, Bulgarie, Biélorussie, Croatie, République de Serbie, Slovénie et République de Macédoine du Nord.

Offrant des services de communication, de paiement et de divertissement ainsi que des solutions commerciales intégrées, le groupe A1 a réalisé un chiffre d'affaires de 5,0 milliards d'euros à la fin de l'année 2022. Environ 18 000 employés et une infrastructure haut débit de pointe rendent possibles les affaires et le mode de vie numériques et permettent aux personnes, aux entreprises et aux objets de se connecter partout et à tout moment.

À propos de LotusFlare

Basé au cœur de la Silicon Valley, LotusFlare a pour mission de concevoir, de construire et de faire progresser en permanence une plateforme de commerce et de monétisation numérique qui simplifie la technologie et l'expérience client pour offrir des résultats de valeur aux entreprises. Développé à partir de « l'expérience client vers le bas », LotusFlare DNO™ Cloud est un service de commerce et de monétisation entièrement géré, natif du cloud, qui fournit un BSS entièrement numérique pour offrir des résultats commerciaux de valeur aux clients consommateurs et entreprises des FSC.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1710355/LotusFlare_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2006100/A1_Group_Logo.jpg

