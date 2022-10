Le groupe Żabka est à la recherche de jeunes entreprises dont l'objectif est d'avoir un impact positif sur leur environnement

POZNAŃ, Pologne, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- -- Le groupe Żabka, en collaboration avec le Kozminski Business Hub, un organisme de l'Université Kozminski qui recherche et soutient les startups, lance la deuxième édition du programme d'accélération. Le programme Startup Impact s'adresse aux jeunes entreprises ayant pour objectif d'avoir un impact positif sur leur environnement, c'est-à-dire des entreprises œuvrant dans le domaine de l'écologie, de la santé et de l'entrepreneuriat.

Le programme est destiné aux startups qui proposent des solutions dans les domaines suivants : La réduction de l'empreinte environnementale, l'emballage du futur, le développement de l'esprit d'entreprise et le bien-être, et l'égalité des chances. Les créateurs qui parviendront en finale de la deuxième édition du programme seront invités à poursuivre leur coopération avec des experts du Kozminski Business Hub et du groupe Żabka. La participation à l'initiative d'accélération est également l'occasion de coopérer avec toutes les entités du Groupe et de tester leurs solutions dans la chaîne de magasins de proximité qui se développe le plus rapidement en Pologne.

« Nous sommes à la recherche de solutions innovantes offrant de nouvelles perspectives de développement pour l'ensemble du groupe Żabka. C'est pourquoi, en collaboration avec le Kozminski Business Hub, nous avons lancé la deuxième édition du programme Startup Impact pour découvrir les initiatives les plus intéressantes s'inscrivant dans la stratégie de développement durable du groupe Żabka. Nous recherchons des startups ayant un prototype préparé de leurs services ou produits, un groupe cible spécifique, qui connaissent les destinataires de leurs communications », a déclaré Karol Gajewicz, responsable du Venture Studio du groupe Żabka.

Quatre domaines au choix

Dans la catégorie Réduction de l'empreinte environnementale, la demande porte sur des solutions pour le captage et la neutralisation du dioxyde de carbone, et pour l'amélioration de l'efficacité énergétique. La catégorie comprend également des projets portant sur la réfrigération alimentaire innovante et à faible émission, et des méthodes innovantes pour limiter le gaspillage alimentaire dans la chaîne de valeur. Dans le cadre du domaine des emballages du futur, nous recherchons des alternatives recyclables ou compostables aux plastiques qui peuvent être utilisées pour produire des emballages de produits alimentaires.

Les projets novateurs dans le domaine du développement de l'esprit d'entreprise doivent être axés sur le développement des aptitudes et des compétences des entrepreneurs pour l'économie moderne. Le domaine du bien-être et de l'égalité des chances concerne quant à lui des projets qui contribuent positivement au bien-être des enfants et des jeunes, en accordant une attention particulière à la santé mentale et à l'équilibre émotionnel, ainsi qu'aux solutions facilitant l'indépendance et l'entrée sur le marché du travail des jeunes menacés d'exclusion sociale.

« Lors de cette édition, nous nous concentrerons davantage sur la mesure, la gestion et la communication de l'impact positif. Les informations sont importantes pour les investisseurs et les grandes entreprises clientes. Les startups retenues dans le cadre du programme recevront des rapports d'impact détaillés rédigés conjointement, qui ne manqueront pas d'attirer les investisseurs d'impact. Aujourd'hui, nous savons déjà que l'avenir du monde dépend principalement de la prise de responsabilité des fondateurs de startups. Nous sommes à la recherche de personnes possédant les talents, la passion et l'expérience nécessaires. Au niveau de l'écosystème de l'impact positif, nous faisons tout pour mettre en œuvre ces idées particulièrement attendues », a souligné Bolesław Rok, docteur en médecine et titulaire d'un diplôme postdoctoral, professeur de l'Académie Kozminski.

Les startups intéressées par le programme peuvent déposer leur candidature avant le 6 novembre 2022 sur le site https://kozminskihub.com/startup-impact-program/ .

