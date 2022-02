LE GROUPE ADECCO FINALISE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS AKKA TECHNOLOGIES

Modis, l'activité de services de haute technologie du groupe Adecco, sera combinée avec AKKA, un leader des services de R&D en ingénierie, pour devenir une entreprise leader en ingénierie et en solutions numériques sur le marché de la Smart Industry

Akkodis deviendra la marque globale de l'entreprise combinée, en s'appuyant sur la valeur existante des deux marques et en fournissant une proposition de marque claire et distincte aux clients et aux collègues afin d'amplifier son développement commercial

Une équipe de direction très expérimentée a été nommée sous la direction de Jan Gupta , président ; Dominique Cerutti a été nommé conseiller principal de Jan Gupta et de la future unité Akkodis

, président ; a été nommé conseiller principal de et de la future unité Akkodis Accélération de la mise en œuvre stratégique du groupe Adecco vers des services à forte valeur ajoutée et axés sur la technologie, et renforcement de l'écosystème de solutions unique du groupe

Bonne visibilité sur environ 70 % de l'objectif de synergie de 2022, correspondant à plus de 15 millions d'euros de synergies.

La transaction devrait avoir un effet positif sur la marge et le bénéfice par action la première année 4 et une valeur économique ajoutée positive la troisième année

et une valeur économique ajoutée positive la troisième année Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci recevront 1 626 772 actions ordinaires nouvellement créées d'Adecco Group AG avec une période de blocage de 24 mois 5

et recevront 1 626 772 actions ordinaires nouvellement créées d'Adecco Group AG avec une période de blocage de 24 mois Le Groupe Adecco lancera une offre publique d'achat obligatoire sur les titres AKKA Technologies restants ; la finalisation est prévue pour la fin du premier semestre 2022

Jean-Christophe Deslarzes, Président du Groupe Adecco, a déclaré : « La finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans AKKA Technologies annoncée aujourd'hui est d'une importance stratégique primordiale pour notre Groupe. AKKA et Modis combinés seront un leader mondial du marché de la technologie et de l'ingénierie numérique. Son intégration accélère la mise en œuvre de la stratégie [email protected] du Groupe vers des services à forte valeur ajoutée et axés sur la technologie. Les trois unités opérationnelles mondiales, Adecco, LHH et, à l'avenir, Akkodis, seront des leaders reconnus du marché, renforçant l'écosystème de solutions du Groupe Adecco et sa capacité unique à répondre aux besoins de transformation des clients, étayés par nos talents. »

Alain Dehaze, PDG du Groupe Adecco, a commenté : « Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à nos nouveaux collègues et clients. Avec la meilleure équipe du secteur, la future entreprise, Akkodis, est idéalement positionnée pour répondre à la demande croissante des clients pour des experts en haute technologie afin de mettre à l'échelle leur innovation, améliorer la productivité et accélérer la transformation numérique. Nous allons maintenant commencer l'intégration d'AKKA et de Modis qui créera un leader de la Smart Industry, offrant une valeur significative pour toutes les parties prenantes. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMPLET

1 Les 7 927 487 certificats de participation aux bénéfices émis par AKKA Technologies et existant au moment de l'annonce de la transaction ont été annulés entre-temps.

2 Conformément aux conditions annoncées le 28 juillet 2021.

3 Le Groupe Adecco a acquis 4,81 % du capital social d'AKKA sur le marché entre le 18 novembre 2021 et le 14 février 2022.

4 Hors coûts ponctuels d'intégration et de mise en œuvre.

5 Conditions convenues de 42 € par action en espèces plus 7 € par équivalent de valeur d'action en nouvelles actions ordinaires du Groupe Adecco AG.

Contact : Le groupe Adecco, Relations avec les investisseurs, +41 (0)44 878 88 88

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1753062/Adecco_Group_AKKA_Transaction_Close.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197818/The_Adecco_Group_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1753054/Akkodis_main_Logo.jpg

SOURCE The Adecco Group