LE GROUPE ADECCO PROPOSE L'ÉLECTION DE MARTINE FERLAND AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2025

ZURICH, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Adecco annonce aujourd'hui que Martine Ferland, précédemment CEO et présidente de Mercer, une société mondiale de ressources humaines et de services financiers, sera proposée à l'élection au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle ordinaire.

Le président du conseil d'administration du groupe Adecco ( ), Jean-Christophe Deslarzes, déclare : « Nous sommes ravis de proposer Martine Ferland comme nouvelle membre du conseil d'administration. Elle a dirigé des entreprises de ressources humaines et de services professionnels à l'échelle mondiale pendant la majeure partie de sa carrière et est une experte très recherchée dans ces domaines. Compte tenu de sa grande expérience dans notre secteur, elle renforcera encore l'expertise stratégique et opérationnelle de notre conseil d'administration ».

