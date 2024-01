Le groupe Affidea nomme Frans van Houten, ancien PDG de Philips, nouveau membre du conseil de surveillance

LA HAYE, Pays-Bas, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Affidea Group , le premier fournisseur paneuropéen de soins de santé intégrés comprenant des diagnostics avancés, des services extrahospitaliers et des centres d'excellence, annonce aujourd'hui la nomination de Frans van Houten comme membre non exécutif du conseil de surveillance. Visionnaire reconnu dans les secteurs de l'innovation et de la technologie de la santé, Frans van Houten tirera parti de ses compétences et de ses connaissances en leadership pour renforcer considérablement les aspirations d'Affidea en matière de croissance et d'innovation numérique.

Frans van Houten a passé près de 30 ans chez Royal Philips et est très apprécié pour sa vision stratégique. Dans son rôle de PDG, il a transformé l'organisation d'un conglomérat diversifié en une entreprise spécialisée dans les solutions de technologies de santé ciblées. Cette transformation a doublé la croissance organique et la rentabilité de Philips. En outre, Frans van Houten siège actuellement au conseil d'administration de Novartis, mettant ses compétences au service de l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, et conseille également le secteur du capital-investissement.

Frans van Houten a déclaré : « Affidea est un champion européen de la santé à croissance rapide reconnu pour son esprit d'innovation, un esprit que je suis ravi de soutenir. L'engagement de longue date de l'entreprise à améliorer chaque aspect du parcours de soins ainsi que les résultats pour les patients grâce à l'innovation technologique résonne avec le mien. Je m'engage à intégrer en toute transparence des solutions de pointe axées sur le patient qui promettent des expériences de soins de santé de qualité, personnalisées et efficaces tout au long du continuum de soins. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec le conseil de surveillance et l'équipe de direction pour libérer le plein potentiel de croissance d'Affidea. »

Michal Chalaczkiewicz, président du conseil de surveillance d'Affidea et partenaire d'investissement chez GBL, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir Frans van Houten au conseil de surveillance d'Affidea, aux côtés des autres membres distingués. Sa nomination représente un ajout significatif, incarnant l'engagement de GBL en tant qu'actionnaire d'Affidea. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Frans et de tirer parti de son expertise alors que nous ouvrons le futur chemin de ce voyage passionnant avec les équipes d'Affidea et de GBL. »

Guy Blomfield, PDG du groupe Affidea et président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous accueillons chaleureusement Frans au sein de notre conseil de surveillance. Son expertise en matière de solutions innovantes, connectées et axées sur le patient sera pertinente pour les plans de croissance stratégiques d'Affidea. Son parcours en matière de transformations numériques est particulièrement impressionnant. L'entreprise bénéficiera de son expérience pour normaliser et optimiser les processus et la gestion des données, ce qui permettra d'optimiser les parcours de soins et, progressivement, d'adopter des solutions d'IA. »

L'expertise de Fran van Houten en matière d'innovation et de technologies de pointe dans le domaine de la santé s'harmonise avec les ambitions d'Affidea de développer des solutions connectées et centrées sur le patient, notamment des services de télésanté et des technologies portables, qui visent à enrichir l'ensemble du parcours de soins. Cette orientation stratégique permettra aux professionnels de la santé de l'entreprise d'accéder aux besoins des patients et d'y répondre à distance, améliorant ainsi les résultats en matière de soins de santé.

Frans van Houten rejoint le conseil de surveillance aux côtés de la direction d'Affidea, des représentants de GBL et de Dimitris Moulavasilis, qui a rejoint le conseil en tant que directeur non exécutif en 2022. Dimitris Moulavasilis est l'actuel PDG de Diaverum et l'ancien PDG d'Affidea.

Affidea est détenue majoritairement par GBL ( Groupe Bruxelles Lambert ), une société holding d'investissement établie qui s'engage à assurer une gouvernance et un leadership solides dans l'ensemble de son portefeuille d'activités. GBL est un investisseur de premier plan en Europe, axé sur la création de valeur à long terme et qui s'appuie sur un actionnariat familial stable et solidaire.

Pour en savoir plus sur les membres du conseil de surveillance d'Affidea : www.affidea.com/who-we-are/ownership-leadership

À propos du groupe Affidea

Le groupe Affidea est l'un des principaux fournisseurs européens de diagnostics avancés, de services extrahospitaliers et de centres d'excellence en orthopédie et en cancérologie. Fondée en 1991, la société exploite plus de 340 centres médicaux dans 15 pays, desservant plus de 13 millions de patients chaque année. En raison de ses normes élevées en matière de sécurité des patients, Affidea est le fournisseur de services d'imagerie médicale le plus primé en Europe. Plus de 90 % des centres primés avec 5 étoiles sur le mur des étoiles Eurosafe, accrédités par la Société européenne de radiologie en Europe, sont des centres Affidea.