Le groupe Clermont accueille Robbie Bourke en tant que directeur de l'aérospatiale

Robbie Bourke, vétéran de l'industrie aéronautique, rejoint le groupe Clermont en tant que directeur de l'aérospatiale

Robbie Bourke supervisera la mission de Clermont de mener la révolution de l'aviation durable, qui comprend le pionnier de la propulsion électrique, magniX, et Eviation, le fabricant de l'avion de transport tout électrique Alice

SINGAPOUR, 15 août 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Clermont (« Clermont »), un groupe d'affaires international dont le siège social se trouve à Singapour, a annoncé aujourd'hui que Robbie Bourke, un vétéran de l'industrie aéronautique, le rejoint en tant que responsable de l'aérospatiale. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale, Robbie Bourke mettra son expertise au service de la mission de Clermont, qui est de mener la révolution de l'aéronautique durable.

M. Bourke était jusqu'à présent associé en charge des transports et des services au sein de la société de conseil Oliver Wyman. À ce titre, il conseillait les clients des secteurs de l'aviation, de l'aérospatiale et du ferroviaire en matière de stratégie, d'opérations et de développement durable. Il était également responsable de la mise en place de la capacité climatique de l'aviation et de la division de conseil technique dans la région EMEA. Auparavant, M. Bourke a occupé des postes de directeur technique chez Virgin Atlantic Airways et des postes d'ingénieur chez Airbus.

Mener la transition vers l'aviation durable

La filiale de Clermont, magniX, est le leader de l'industrie des systèmes de propulsion électrique, qui a déjà permis à cinq avions différents, dont l'Alice d'Eviation, d'effectuer des vols révolutionnaires. magniX a été sélectionné par la NASA comme partenaire dans le cadre de son projet EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration) , qui vise à démontrer la viabilité des systèmes de propulsion électrique et à accélérer la transition de l'industrie vers l'aviation durable.

Clermont est l'actionnaire majoritaire d'Eviation, qui a développé l'Alice, un avion de neuf passagers, le seul avion de banlieue entièrement électrique de cette taille à avoir fait ses preuves en vol. Construit à partir d'une feuille blanche intégrant le système de propulsion électrique magniX, Alice ne produit aucune émission de carbone et présente des coûts d'exploitation par heure de vol inférieurs à ceux des jets légers ou des turbopropulseurs haut de gamme. Eviation a également été nommée l'une des « 100 entreprises les plus influentes en 2023 » par le magazine TIME.

« Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour catalyser les solutions innovantes nécessaires pour lutter contre le changement climatique, y compris dans le secteur de l'aviation », a déclaré Richard Chandler, président du groupe Clermont. « L'arrivée de Robbie à Clermont en tant que directeur de l'aérospatiale renforce notre mission de mise sur le marché de nos nouvelles technologies et approfondit notre engagement à mener la transition vers une industrie aéronautique durable. »

« Le groupe Clermont a démontré sa vision et son leadership en faisant de l'aviation durable une réalité », a indiqué Robbie Bourke, nouveau responsable de l'aérospatiale au sein du groupe Clermont. « Je suis ravi de rejoindre Clermont dans sa quête de transformation de l'aviation et de travailler avec les équipes talentueuses de magniX et d'Eviation pour construire sur les fondations remarquables qu'elles ont posées alors qu'elles passent aux prochaines étapes critiques vers la certification. »

À propos du groupe Clermont

Le groupe Clermont est un groupe international d'entreprises dont le siège se trouve à Singapour. Fondé en 1986 par Richard Chandler, entrepreneur né en Nouvelle-Zélande, le groupe Clermont est passionné par le rôle que jouent les entreprises et l'innovation dans le progrès humain et la prospérité de tous. Le groupe Clermont se concentre sur la création d'entreprises qui mènent l'industrie et façonnent la culture. Clermont crée des entreprises dans les domaines de la santé, des services financiers et de l'aérospatiale. Ces entreprises contribuent à la prospérité et au bien-être des communautés qu'elles desservent et emploient plus de 8 000 personnes dans le monde. Clermont croit en la création d'une planète durable et plus saine pour les générations futures, et est neutre en carbone depuis 2008. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.clermont.com .

À propos de magniX

magniX, dont le siège est situé à Everett, dans l'État de Washington (États-Unis), s'est donné pour mission d'ouvrir la voie à une ère d'aviation durable et respectueuse de l'environnement. magniX a mis au point une famille d'unités de propulsion électrique (EPU) éprouvées en vol et est en train de mûrir rapidement ses systèmes de stockage d'énergie (ESS) destinés à l'aviation commerciale. Avec des niveaux élevés de fiabilité, des performances inégalées et une praticité opérationnelle, magniX mène l'industrie de l'aviation vers un avenir durable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.magnix.aero .

À propos d'Eviation Aircraft

Basée dans l'État de Washington, Eviation Aircraft Inc. développe et fabrique des avions électriques pour ravir les opérateurs et les passagers avec un transport régional écologique, rentable et pratique. Ses unités de propulsion électriques, ses batteries à haute densité énergétique, sa gestion de l'énergie axée sur la mission et sa cellule innovante sont conçues dès le départ pour le vol électrique. Rendez-vous sur www.eviation.com .

