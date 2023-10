Le groupe de création de parfums Procter & Gamble s'associe à la solution logicielle Moodify basée sur l'IA pour améliorer la création de parfums

TEL AVIV, Israël, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Moodify , l'un des leaders mondiaux de la technologie olfactive, a annoncé aujourd'hui que Procter & Gamble avait choisi Moodify White, une solution logicielle de conception de parfums basée sur l'IA, qui sera utilisée par son groupe de création de parfums. Cette décision marque une étape importante dans l'utilisation de l'IA pour le contrôle des mauvaises odeurs et la conception de parfums à grande échelle.

Au cours des dernières années, Moodify a fait la preuve de sa technologie innovante et a répondu aux exigences élevées de P&G. Après un examen approfondi et étendu, P&G est maintenant prêt à exploiter les capacités uniques de Moodify pour le contrôle des mauvaises odeurs basé sur la création numérique de parfums, marquant ainsi un changement révolutionnaire dans l'utilisation de la technologie innovante de l'IA pour améliorer le développement et la conception des produits, ainsi que la rapidité de mise sur le marché.

« Nous apprécions le vote de confiance de P&G envers Moodify en tant que partenaire dans l'application de l'IA pour faire évoluer la conception des parfums et le développement des produits de consommation, a déclaré Eyal Maor, PDG de Moodify. En intégrant la technologie de pointe de Moodify dans ses processus, P&G contribue à moderniser davantage la conception des parfums et leur intégration dans les produits de consommation. La technologie de Moodify est à l'avant-garde de l'intersection entre les parfums et l'intelligence artificielle. Grâce à la base de données et à l'ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle les plus avancés au monde, Moodify est en mesure de révolutionner la façon dont les parfums et les produits de contrôle des mauvaises odeurs sont conçus, testés et mis sur le marché. »

« Il s'agit d'une étape importante dans notre projet de transformation numérique, qui met l'accent sur l'utilisation d'outils numériques pour améliorer l'utilisation des parfums dans les produits. Nous sommes fiers d'intégrer l'utilisation de l'IA pour accélérer le développement de parfums agréables pour nos consommateurs », a commenté Jerry Porter, directeur de la recherche et du développement et de l'innovation, tissus et entretien de la maison, arômes et parfums, Procter & Gamble.

Cet effort de développement conjoint démontre l'expertise et l'engagement de Moodify en matière d'innovation et de transformation numérique dans la création de parfums et la conception de produits.

À propos de Moodify

Moodify est une société de technologie olfactive qui développe des solutions logicielles olfactives alimentées par l'IA permettant la création et la diffusion dynamiques de nouvelles expériences olfactives.

Les technologies olfactives de Moodify permettent aux marques et aux maisons de parfums de créer et de contrôler les odeurs de leurs produits. Les parfums créés avec les technologies Moodify ont radicalement réduit le temps et le coût de mise sur le marché, permettant une production évolutive, durable et conforme.

Les solutions de Moodify comprennent le contrôle des mauvaises odeurs pour les produits conditionnés, les intérieurs et les animaux de compagnie, et les formules pour les soins personnels et l'entretien de la maison. Moodify s'associe également à des innovateurs de produits, qu'il s'agisse de divertissement, de vente au détail ou d'électronique grand public, pour créer de nouvelles expériences olfactives dynamiques qui séduiront leurs clients.

