Le groupe Dentsu prévoit de passer à une structure de direction intégrée au niveau mondial avec une équipe de gestion unique pour accélérer la croissance

TOKYO, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Dentsu Group Inc. (Tokyo : 4324) ; (ISIN : JP3551520004) ; (Président et PDG : Hiroshi Igarashi ; Siège social : Tokyo ; Capital : 74 609,81 millions de yens ; ci-après dénommé la « Société ») a annoncé aujourd'hui sa transition vers une nouvelle structure de direction intégrée au niveau mondial, conçue pour accélérer la transformation de son activité et promouvoir l'excellence opérationnelle. Ces plans marquent une étape importante dans les efforts de transformation de l'entreprise déployés par l'équipe de direction dans l'ensemble du groupe après le lancement de l'examen complet en 2020.

Après une série de discussions approfondies, l'équipe de direction de la Société a accepté d'apporter des changements structurels au groupe afin d'accélérer la transformation de l'entreprise, de renforcer les capacités de gestion et de renforcer les relations avec les clients. Pour cela, à compter du 1er janvier 2023, le groupe Dentsu procède aux changements suivants.

Le groupe Dentsu passera de deux unités commerciales (Dentsu Japan Network (DJN) et Dentu International (DI)) à une structure globale dotée d'une équipe de gestion unique, avec des opérations commerciales menées dans quatre régions : Japon, Amériques, EMEA et APAC. L'équipe de gestion unique, dirigée par le président et PDG Hiroshi Igarashi, comprendra un groupe de dirigeants venant de cultures différentes, dotés d'une grande richesse de connaissances et d'expériences.

Le groupe Dentsu renforcera ses services à la clientèle en mettant en place une nouvelle plateforme de support afin d'améliorer l'expérience client au niveau mondial et en promouvant les solutions Integrated Growth Solutions (IGS), qui rassemblent les diverses capacités au sein du groupe.

Le groupe Dentsu va intégrer, à l'échelle mondiale, chacune de ses fonctions d'entreprise pour construire une plateforme de gestion commune. Le 15 septembre 2022, le groupe Dentsu lancera un bureau d'intégration pour conduire un processus de transformation sans faille.

Parallèlement à ces changements, le rôle de PDG international de DI sera supprimé et Wendy Clark quittera DI, à compter du 31 décembre 2022. À ce moment-là, Mme Clark quittera également son poste de directrice et de cadre supérieur de la Société. D'ici là, elle conservera son poste actuel et, à l'avenir, la Société fournira des mises à jour plus détaillées sur sa nouvelle structure de gestion mondiale, y compris sur les changements apportés à ses cadres supérieurs.

Le président et PDG, M. Igarashi, a déclaré : « Nous remercions Wendy pour la contribution importante qu'elle a apportée en aidant le groupe Dentsu et Dentsu International à rétablir leurs performances et à construire une base solide pour l'avenir. La transition vers la structure mondiale d'équipe de gestion unique est un effort continu pour réaliser "l'examen complète" et la "transformation des activités" de l'ensemble du groupe que nous promouvons depuis 2020. Je suis convaincu que cette dynamique accélérera la croissance des activités du groupe et renforcera la valeur de notre entreprise. La réalisation de ce projet nécessitera l'étroite collaboration des 67 000 employés de notre équipe mondiale. »

Mme Clark a déclaré : « Il est difficile d'être plus fière des plus de 46 000 membres de l'équipe de Dentsu International et de ses dirigeants. Leur réflexion brillante, leur travail acharné et leur engagement ont davantage permis à Dentsu International de s'intégrer pleinement au groupe Dentsu et d'avoir une seule équipe de direction. Cette équipe va beaucoup me manquer, mais j'ai une confiance inébranlable en elle et j'encouragerai ses nombreux succès à venir. »

