Le groupe GAC présente des véhicules à énergie nouvelle et dévoile « Panyu Action » au 22e salon international de l'automobile de Guangzhou

GUANGZHOU, Chine, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 15 novembre, lors du 22e Guangzhou International Auto Show, les marques détenues en propre par GAC ont dévoilé trois modèles révolutionnaires. Parallèlement à ces lancements de véhicules, le groupe GAC a présenté son initiative stratégique triennale - « Panyu Action » - qui vise à augmenter la part des marques détenues en propre à plus de 60 % des ventes totales du groupe d'ici 2027, avec pour objectif de vendre 2 millions d'unités.

Conçue pour stimuler la transformation du groupe GAC, « Panyu Action » devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et permettre à l'entreprise de se développer durablement et avec une grande qualité. Cette initiative stratégique devrait aider GAC à renforcer sa position de leader sur les marchés automobiles nationaux et internationaux.

Feng Xingya, président du groupe GAC, a déclaré : « Le groupe GAC a franchi une étape importante dans sa nouvelle phase de transformation. Nous allons aller de l'avant avec détermination et répondre aux attentes, en présentant à tous un tout nouveau GAC au cours des trois prochaines années ! »

Conformément à sa vision, le groupe GAC a investi plus de 50 milliards de yuans dans la recherche et le développement indépendants. L'entreprise prévoit d'investir 50 milliards de yuans supplémentaires au cours des trois prochaines années pour soutenir son initiative « Panyu Action », renforçant ainsi son engagement à rester à la pointe de l'innovation technologique dans l'industrie automobile.

« Actuellement, l'expansion mondiale de GAC entre dans une nouvelle phase, les exportations de véhicules et la production locale progressant de concert », a déclaré Wei Haigang, président de GAC International. « Nous continuerons à développer les marchés internationaux, en prévoyant d'atteindre 100 pays et régions d'ici 2027, et d'exporter 500 000 véhicules. »

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, le groupe GAC a dévoilé trois modèles remarquables au salon de l'automobile de cette année : le S7, premier véhicule intelligent avancé de GAC, doté d'un éclairage d'ambiance piloté par l'IA avec huit expressions prédéfinies pour une interaction personnalisée ; l'Aion UT, troisième modèle stratégique mondial de Aion, avec des phares audacieux et un design à hayon qui incarne un style unique et libre d'esprit ; et l'HYPTEC HL, le SUV de luxe intelligent phare de GAC, qui combine un design enveloppant de style yacht avec des sièges à gravité zéro pour une expérience de conduite électrique de luxe inégalée.

Ces nouveaux modèles soulignent la volonté du groupe GAC d'être à la pointe du marché des véhicules électriques intelligents, et il est prévu de les introduire sur les marchés internationaux dans le cadre de la stratégie d'expansion mondiale de l'entreprise.

Pour l'avenir, le groupe GAC reste déterminé à fournir de meilleurs produits, services et expériences aux consommateurs du monde entier, à améliorer les solutions de mobilité et à enrichir la vie des clients dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2559885/WechatIMG1019.jpg