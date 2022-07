Le groupe IDnow nomme Jean-Marc Guyot au poste de Vice-President Engineering

Son premier défi sera de réunir au sein d'une entité solide et cohérente les équipes d'ingénieurs d'IDnow et ARIADNEXT, réparties à travers l'Europe. Il aura également à charge d'orchestrer les choix et orientations technologiques du groupe, tout en définissant les architectures à même de répondre aux exigences des équipes produits (solutions automatiques, vidéo et de signature). Il devra enfin rationaliser et combiner toutes les solutions de vérification d'identité du groupe, existantes et futures, dans le but d'optimiser la nouvelle plateforme IDnow.

« Je suis impatient de consolider un département d'ingénierie performant chez IDnow. Les équipes d'IDnow et d'ARIADNEXT possèdent chacune des avantages et des compétences précieuses, mon travail consistera à les unir pour construire une plateforme unique qui réponde aux besoins des entreprises européennes, quelles que soient les juridictions et les cas d'usage », explique Jean-Marc Guyot.

Il ajoute : « Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de travailler avec les équipes en France et en Allemagne et de pouvoir répondre aux normes technologiques élevées qui sont essentielles pour le groupe IDnow ».

« De par son parcours, Jean-Marc nous apporte sa grande expérience technologique et son leadership international. Son arrivée chez IDnow va accélérer le développement de la plateforme de vérification d'identité du groupe, en commençant par combiner les meilleures technologies des différentes entités d'IDnow. Je me réjouis de travailler avec lui », commente également Vikas Seth, Chief Product Officer d'IDnow.

Biographie :

Jean-Marc Guyot a commencé sa carrière en 1995 comme architecte système chez LSI Logic, où il a travaillé sur la première puce de démodulation numérique de la TNT. Il a ensuite rejoint NXP en tant que directeur du marketing produit.

En 2004, il fonde Silembia, une startup high-tech, qu'il vend ensuite à Silicon Laboratories, avant de partir aux Etats-Unis pour gérer la fusion des équipes. De retour en France en 2014, il rejoint ENENSYS et crée la Business Unit Télécom, avec un focus sur la technologie de diffusion LTE et une participation active au comité de normalisation 3GPP SA4. Début 2019, il devient vice-président de l'ingénierie des services de sécurité basés sur le cloud chez WALLIX, avant de prendre en charge l'ensemble du département R&D et créé le site de Rennes qui emploie aujourd'hui plus de 40 personnes. Il a également resitué l'entreprise dans le futur bâtiment de la balise CyberPlace à Rennes. Enfin, il remporte avec ses équipes le Grand Défi Cyber avec le projet OSCAR et met en œuvre la transformation des équipes R&D en mode agile.

A propos d'ARIADNEXT by IDnow

ARIADNEXT by IDnow, acteur européen incontournable dans le secteur de l'identification numérique, de la vérification d'identité et de la signature électronique, développe des solutions fondées sur l'IA et le Deep Learning répondant aux exigences réglementaires de lutte contre la fraude et de blanchiment d'argent, tout en offrant une expérience utilisateur simple et optimisée.

Pour répondre aux ambitions de l'Union Européenne d'une économie et d'une confiance numériques sûres, ARIADNEXT a fusionné en juin 2021 avec son partenaire IDnow afin d'accroître sa position de leadership sur le marché européen des Regtech.

Le groupe IDnow, nouvellement formé et constitué d'ARIADNEXT et IDnow, propose une plateforme unifiée de solutions de vérification d'identité, comprenant des technologies combinant automatisation et assistance humaine, tout comme des solutions mêlant l'expertise en ligne et en points de vente.

Disposant de bureaux en Europe (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Roumanie), le groupe possède un portefeuille de plus de 1 000 clients internationaux issus d'un large éventail de secteurs tels que Sixt, Tier Mobility, Western Union, UBS, Munich Re, N26, Solarisbank et wefox, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Younited Credit, PMU, Free, SFR et la Française des Jeux.

