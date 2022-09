Le groupe IDnow s'associe avec Adobe Document Cloud pour simplifier et renforcer la sécurité des signatures numériques

Avec ses solutions, IDnow fournit la vérification d'identité et l'authentification pour la passerelle d'identités numériques Adobe Acrobat Sign.

MUNICH et RENNES, France, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe IDnow, plateforme de vérification d'identité et d'identité numérique leader en Europe, annonce une collaboration avec Adobe Document Cloud, première solution d'outils PDF et de signature électronique à l'échelle internationale. L'objectif : simplifier la vérification d'identité pour les signatures validées tout en renforçant la sécurité.







Une signature conforme à la législation réalisée via signature électronique qualifiée (SEQ) exige que les utilisateurs s'identifient avant de signer un document. Dans le cas d'une signature électronique avancée (SEA), il peut être avantageux de disposer, en amont, de l'identification et de l'authentification du signataire. Dans ce contexte, la passerelle d'identités numériques Adobe Acrobat Sign permet aux organisations de choisir parmi un large éventail de fournisseurs d'identité numérique (IDP) tiers préconfigurés, et ainsi tirer profit du type de vérification d'identité qui répond le mieux à leurs besoins fonctionnels, de sécurité ou de conformité. Les services IDP pour l'authentification des utilisateurs, la vérification de l'identité des signataires et les solutions de fédération d'identités utilisent la norme de protocole d'authentification OpenID Connect (OIDC) pour l'intégration à Adobe Acrobat Sign. Avec ce partenariat, le groupe IDnow est désormais un fournisseur d'identité numérique sur cette passerelle.

La vérification d'identité des signatures électroniques via les solutions AutoIdent ou VideoIdent



Grâce à la passerelle d'identités numériques, les utilisateurs d'Adobe Acrobat Sign reçoivent automatiquement une notification lorsqu'une demande de vérification d'identité spécifique est requise pour accéder au document et le signer. Dès que l'utilisateur a donné son accord, le processus de vérification est transmis au service IDP. Et ce n'est qu'une fois la vérification d'identité terminée avec succès que l'utilisateur peut accéder au document, puis le signer électroniquement avec son identité vérifiée, le tout de manière sécurisée et conforme.

L'intégration d'IDnow permettra aux utilisateurs d'Adobe Acrobat Sign de vérifier leur identité à l'aide des solutions AutoIdent (vérification automatique) ou VideoIdent (vérification par vidéo chat), pour ainsi générer des signatures électroniques juridiquement opposables dès le lancement de la solution. Les nouvelles fonctionnalités d'authentification seront également disponibles pour les clients utilisant Adobe Acrobat Sign par le biais d'intégrations natives sur des plateformes telles que Workday, Salesforce, Microsoft ou Google.

Outre les solutions VideoIdent et AutoIdent, les utilisateurs d'Adobe Acrobat Sign pourront à l'avenir s'authentifier via le futur IDnow Wallet, portefeuille d'identité numérique européen (wallet européen). Les utilisateurs qui bénéficieront d'une identité vérifiée stockée dans leur IDnow Wallet pourront ainsi éviter le processus de vérification d'identité.

« Nous sommes heureux de soutenir Adobe avec sa nouvelle passerelle d'identités numériques et de faire partie d'une solution qui offre aux utilisateurs un processus de signature simple et sécurisé. À l'avenir, au-delà des clients d'Adobe, nos clients bénéficieront eux aussi de cette coopération entre nos deux sociétés et pourront également utiliser les solutions d'IDnow qu'ils connaissent déjà via la plateforme Adobe Acrobat Sign. Par ailleurs, nous prévoyons d'intensifier cette coopération prochainement et de l'étendre à d'autres cas d'usages », déclare Johannes Leser, Vice President Trust Services chez IDnow.

« Les signatures électroniques sûres et simples d'utilisation, et donc l'authentification sécurisée et la vérification de l'identité du signataire, deviennent de plus en plus importantes dans le monde numérique. Cela est vrai dans le monde entier et pour tous les secteurs. Nous sommes donc heureux d'avoir IDnow comme partenaire reconnu pour la vérification d'identité par le biais de notre passerelle d'identité numérique », ajoute Andrea Valle, Product Management Lead chez Adobe.

A propos d'ARIADNEXT by IDnow



ARIADNEXT by IDnow, acteur européen incontournable dans le secteur de l'identification numérique, de la vérification d'identité et de la signature électronique, développe des solutions fondées sur l'IA et le Deep Learning répondant aux exigences réglementaires de lutte contre la fraude et de blanchiment d'argent, tout en offrant une expérience utilisateur simple et optimisée.

Pour répondre aux ambitions de l'Union Européenne d'une économie et d'une confiance numériques sûres, ARIADNEXT a fusionné en juin 2021 avec son partenaire IDnow afin d'accroître sa position de leadership sur le marché européen des Regtech.

Le groupe IDnow, nouvellement formé et constitué d'ARIADNEXT et IDnow, propose une plateforme unifiée de solutions de vérification d'identité, comprenant des technologies combinant automatisation et assistance humaine, tout comme des solutions mêlant l'expertise en ligne et en points de vente.

Disposant de bureaux en Europe (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Roumanie), le groupe possède un portefeuille de plus de 1 000 clients internationaux issus d'un large éventail de secteurs tels que Sixt, Tier Mobility, Western Union, UBS, Munich Re, N26, Solarisbank et wefox, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Younited Credit, PMU, Free, SFR et la Française des Jeux.

