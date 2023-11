Le groupe Menarini et SciClone Pharmaceuticals annoncent une collaboration exclusive pour la concession d'une sous-licence pour développer et commercialiser ORSERDU® (élacestrant) en Chine dans le cadre du traitement du cancer du sein avancé ou métastatique

ORSERDU est le premier traitement approuvé spécifiquement destiné aux patients atteints d'un cancer du sein ER+/HER2- avancé ou métastatique et présentant des mutations de l'ESR1. Il s'agit de la première innovation en matière de thérapie endocrinienne depuis près de 20 ans.

Les mutations de l'ESR1 sont présentes dans près de 40 % des cancers du sein avancés ou métastatiques ER+/HER2-, et constituent un facteur connu de résistance à la thérapie endocrinienne standard, ce qui rend ces tumeurs plus difficiles à traiter.

Cet accord prévoit des paiements initiaux, des paiements d'étape et des redevances sur les ventes dont le montant n'a pas été divulgué.

FLORENCE, Italie et HONG KONG, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Menarini (« Menarini »), est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la pharmacie et du diagnostic, et SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Ltd. (« SciClone »), une société biopharmaceutique internationale, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord exclusif pour la concession d'une sous-licence pour développer et commercialiser ORSERDU® (élacestrant) en République populaire de Chine (Chine), dans le but d'élargir les options de traitement pour les patients atteints de cancer du sein métastatique.

ORSERDU, une monothérapie endocrinienne orale à prise unique quotidienne, pour le traitement des femmes ménopausées ou des hommes adultes atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique ER+/HER2-, ESR1-muté, dont la maladie a progressé après au moins une ligne de traitement endocrinien, a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en janvier 2023 dans le cadre de ses désignations Priority Review et Fast Track. En septembre 2023 , ORSERDU a été approuvé par la Commission européenne. Stemline Therapeutics, une filiale détenue à 100 % par le groupe Menarini, dont l'objectif est d'apporter des traitements oncologiques transformateurs aux patients atteints de cancer, commercialise ORSERDU aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE).

Selon l'accord de sous-licence, SciClone poursuivra le développement et l'enregistrement d'ORSERDU en Chine et commercialisera ORSERDU après son approbation réglementaire en Chine.

« Les patients atteints d'un cancer du sein métastatique ont besoin d'options efficaces et tolérables », a déclaré Elcin Barker Ergun, PDG du groupe Menarini. « Nous sommes fiers de nous associer à SciClone dans le but de faire enregistrer un nouveau traitement pour le cancer du sein au profit des patients en Chine, qui plus est, un traitement efficace sous la forme d'une pilule à prendre une fois par jour ».

Environ 70 % des cas de cancer du sein sont ER+/HER2-, et jusqu'à 40 % des tumeurs avancées ou métastatiques ER+/HER2- présentent des mutations de l'ESR1, qui se développent à la suite d'une exposition à un traitement endocrinien dans un contexte métastatique. Ces mutations sont un facteur connu de résistance au traitement endocrinien standard et, jusqu'à présent, les tumeurs porteuses de ces mutations étaient plus difficiles à traiter.

« À l'échelle mondiale, la Chine représente 20 % de la prévalence du cancer du sein¹ et nous savons que ces patients ont besoin de nouvelles options thérapeutiques, en particulier dans le cadre des cancers métastatiques », affirme Zhao Hong, directeur exécutif, président et PDG de SciClone. « Nous pensons que cet accord nous permettra d'offrir aux oncologues une option sérieuse dans l'arsenal thérapeutique pour leurs patients atteints d'un cancer du sein ER+/HER2- et dont les tumeurs présentent une mutation de l'ESR1 ».

L'approbation d'ORSERDU aux États-Unis et dans l'Union européenne est étayée par les données de l'étude de phase 3 EMERALD, qui a démontré une survie sans progression (SSP) statistiquement significative avec l'élacestrant par rapport au traitement standard (SOC), défini comme le choix de l'investigateur d'une monothérapie endocrinienne approuvée. Les principaux critères d'évaluation de l'étude étaient la SSP dans l'ensemble de la population de patients et chez les patients présentant des mutations de l'ESR1. Dans le groupe de patients dont les tumeurs présentaient des mutations de l'ESR1, l'élacestrant a permis d'obtenir une SSP médiane de 3,8 mois contre 1,9 mois avec le traitement standard, et de réduire le risque de progression ou de décès de 45 % (SSP HR = 0,55, 95 % CI : 0,39, 0,77) par rapport au traitement standard.

Une analyse post-hoc de sous-groupes des résultats de SSP de l'étude EMERALD, présentés lors du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2022, a montré que la durée du traitement antérieur par CDK4/6i était positivement associée à une SSP plus longue sous élacestrant, mais pas sous traitement standard. Pour les patients présentant des mutations de l'ESR1 et traités par CDK4/6i pendant ≥ 12 mois avant la randomisation dans EMERALD, l'élacestrant a permis d'obtenir une SSP médiane de 8,6 mois contre 1,9 mois sous traitement standard, avec une réduction de 59 % du risque de progression ou de décès (HR = 0,41, 95 % CI : 0,26-0,63).²

Les données d'innocuité étaient cohérentes avec les résultats précédemment rapportés. Les effets indésirables les plus courants d'ORSERDU rapportés par les patients sont : douleurs musculo-squelettiques, nausées, augmentation des triglycérides, augmentation du cholestérol, vomissements, fatigue, dyspepsie, diarrhée, diminution du calcium, douleurs dorsales, augmentation de la créatinine, arthralgie, diminution du sodium, constipation, maux de tête, bouffées de chaleur, douleurs abdominales, anémie, baisse de potassium et augmentation de l'alanine aminotransférase. Des informations de sécurité importantes concernant ORSERDU sont fournies ci-dessous.

À propos de l'étude de phase 3 EMERALD (NCT03778931)

L'essai de phase 3 EMERALD est une étude randomisée, en ouvert, contrôlée par traitement actif, visant à évaluer l'élacestrant en monothérapie de deuxième ou troisième intention chez des patients atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique ER+/HER2-. L'étude a porté sur 478 patients qui avaient déjà reçu une ou deux lignes de traitement endocrinien, y compris un inhibiteur de CDK4/6. Les patients de l'étude ont été randomisés pour recevoir soit de l'élacestrant, soit un agent hormonal approuvé au choix par l'investigateur. Les critères d'évaluation principaux de l'étude étaient la survie sans progression (SSP) dans l'ensemble de la population de patients et chez les patients présentant des mutations du gène du récepteur des œstrogènes 1 (ESR1). Dans le groupe de patients dont les tumeurs présentaient des mutations de l'ESR1, l'élacestrant a permis d'obtenir une SSP médiane de 3,8 mois contre 1,9 mois avec le traitement standard, et de réduire le risque de progression ou de décès de 45 % (SSP HR = 0,55, 95 % CI : 0,39, 0,77) par rapport au traitement standard.

À propos d'ORSERDU (élacestrant)

Indication aux États-Unis : ORSERDU (élacestrant), disponible sous forme de comprimés de 345 mg, est indiqué pour le traitement des femmes ménopausées ou des hommes adultes souffrant d'un cancer du sein avancé ou métastatique, positifs aux récepteurs d'œstrogène (ER) et négatifs aux récepteurs 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), portant une mutation de l'ESR1, dont la maladie progresse après au moins une thérapie endocrinienne.

Les informations de prescription complètes pour les États-Unis sont disponibles sur le site www.orserdu.com .

Informations importantes en matière d'innocuité

Mise en garde et précautions

Dyslipidémie : les taux d'occurrence de l'hypercholestérolémie et de l'hypertriglycéridémie chez les patients prenant ORSERDU étaient de 30 % et de 27 %, respectivement. Les taux d'occurrence de l'hypercholestérolémie et de l'hypertriglycéridémie de grade 3 et 4 étaient de 0,9 % et de 2,2 %, respectivement. Il est conseillé de surveiller le profil lipidique avant de commencer la prise d'ORSERDU et de le suivre périodiquement pendant le traitement.

Toxicité embryonnaire et fœtale : sur la base des résultats observés chez les animaux et du mécanisme d'action d'ORSERDU, ORSERDU peut être nocif pour le fœtus lorsqu'il est administré à une femme enceinte. Il convient d'informer les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer quant au risque pour le fœtus. Conseiller aux femmes en âge de procréer d'utiliser une méthode contraceptive efficace pendant le traitement par ORSERDU et pendant une semaine après la dernière dose. Conseiller aux hommes ayant une partenaire féminine en âge de procréer d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement par ORSERDU et pendant une semaine après la dernière dose.

Effets indésirables

Des effets indésirables graves sont survenus chez 12 % des patients ayant reçu ORSERDU. Les effets indésirables graves constatés chez > 1 % des patients ayant reçu ORSERDU étaient des douleurs musculosquelettiques (1,7 %) et des nausées (1,3 %). Des effets indésirables ayant entraîné la mort sont survenus chez 1,7 % des patients ayant reçu ORSERDU, y compris un arrêt cardiaque, un choc septique, une diverticulite et une cause inconnue (un cas pour chacun de ces effets indésirables mortels).

Les effets indésirables les plus courants d'ORSERDU ( > 10 %), y compris les anomalies de laboratoire, étaient les suivantes : douleurs musculosquelettiques (41 %), nausées (35 %), augmentation du cholestérol (30 %), augmentation du niveau d'ASAT(29 %), augmentation des triglycérides (27 %), fatigue (26 %), diminution de l'hémoglobine (26 %), vomissements (19 %), augmentation du niveau d'ALT (17 %), diminution du sodium (16 %), augmentation de la créatinine (16 %), diminution de l'appétit (15 %), diarrhée (13 %), maux de tête (12 %), constipation (12 %), douleurs abdominales (11 %), bouffées de chaleur (11 %) et dyspepsie (10 %).

Interactions médicamenteuses

Utilisation concomitante avec des inducteurs et/ou inhibiteurs de CYP3A4 : éviter l'utilisation concomitante d'inhibiteurs de CYP3A4 forts ou modérés et d'ORSERDU. Éviter l'utilisation concomitante d'inducteurs de CYP3A4 forts ou modérés et d'ORSERDU.

Utilisation pour certaines populations spécifiques

Allaitement : conseiller aux femmes allaitantes d'interrompre l'allaitement pendant le traitement par ORSERDU et pendant une semaine après la dernière dose.

Insuffisance hépatique : éviter l'utilisation d'ORSERDU chez les patients atteints d'insuffisance hépatique grave (Child-Pugh C). Réduire la dose d'ORSERDU chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B).

L'innocuité et l'efficacité d'ORSERDU n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques.

Pour signaler des EFFETS INDÉSIRABLES PRÉSUMÉS, contactez Stemline Therapeutics, Inc. au 1-877-332-7961, ou la FDA au 1-800-FDA-1088 ou sur www.fda.gov/medwatch.

L'élacestrant fait également l'objet de plusieurs essais cliniques dans le traitement du cancer du sein métastatique, seul ou en association avec d'autres thérapies : ELEVATE ( NCT05563220 ) ; ELECTRA ( NCT05386108 ) ; et ELCIN ( NCT05596409 ). En outre, l'élacestrant fait actuellement l'objet d'une évaluation pour les cas de cancer du sein au stade précoce.

À propos du groupe Menarini

Le groupe Menarini est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la pharmacie et du diagnostic avec un chiffre d'affaires de plus de 4,4 milliards de dollars et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques où les besoins ne sont pas satisfaits, avec des produits pour la cardiologie, l'oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Avec 18 sites de production et 9 centres de recherche et développement, les produits Menarini sont disponibles dans 140 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.menarini.com .

À propos de Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. (« Stemline »), détenue à 100 % par le groupe Menarini, est une société biopharmaceutique à vocation commerciale qui se concentre sur le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies oncologiques. Stemline commercialise ORSERDU® (élacestrant) aux États-Unis et dans l'Union européenne, une thérapie endocrinienne orale indiquée pour le traitement des femmes ménopausées ou des hommes adultes atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique à récepteurs d'œstrogènes (ER) positifs, à récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) négatifs et à mutations de l'ESR1, et dont la maladie progresse après au moins une ligne de thérapie endocrinienne. Stemline commercialise également ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un nouveau traitement ciblé sur le CD123 pour les patients atteints de néoplasme blastique des cellules dendritiques plasmacytoïdes (NCDPB), un cancer hématologique agressif, aux États-Unis et en Europe, qui est le seul traitement approuvé pour le NCDPB aux États-Unis et dans l'UE à ce jour. De plus, Stemline commercialise NEXPOVIO® (selinexor) en Europe, un inhibiteur de XPO1 pour le myélome multiple. Stemline dispose également d'un vaste portefeuille clinique de petites molécules et de produits biologiques à différents stades de développement pour un grand nombre de cancers solides et hématologiques.

À propos de SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited (« SciClone Pharmaceuticals », HKEX: 6600) est une société biopharmaceutique internationale disposant d'une plateforme intégrée pour le développement et la commercialisation de thérapies innovantes contre le cancer et les infections graves. Grâce à une transformation stratégique axée sur l'innovation, SciClone a établi un portefeuille de produits présentant des avantages différenciés, y compris un certain nombre de meilleurs produits/pipelines potentiels de premier ordre. Fidèle à l'aspiration initiale du groupe, « SciClone gives life hope » (SciClone donne de l'espoir à la vie), SciClone se consacre à l'amélioration de la santé des patients en fournissant des produits et des services de santé de premier ordre, conformes aux normes mondiales de soins. Pour plus d'informations sur SciClone, veuillez consulter le site www.sciclone.com.

