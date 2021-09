Le groupe Neolith® opère un investissement stratégique à travers Techsize®, confirmant ainsi sa position de leader dans le secteur de la Pierre Frittée en Chine

CASTELLÓN, Espagne, 8 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Neolith®, leader mondial du secteur de la Pierre Frittée, annonce un investissement majeur en Chine. Par cette opération, Neolith® et son partenaire Techsize®, créeront une nouvelle société entièrement consacrée au marché intérieur chinois. Cette opération permettra de consolider le leadership de Neolith sur l'un des principaux marchés intérieurs du globe.

Techsize® collabore avec Neolith® depuis de nombreuses années, réalisant un chiffre d'affaires annuel de 175,9 millions de RMB (23 millions d'euros) dans le marché domestique de la vente au détail*. Grâce à cet investissement, le groupe Neolith® et Techsize® pourront exploiter le potentiel commercial qui s'offre à eux en collaboration avec leurs 34 distributeurs locaux.

Actuellement, l'activité de Neolith® en Chine est articulée selon 3 piliers principaux : les détaillants de cuisines et de salles de bains, avec une présence dans plus de 3 700 points de vente ; les projets d'architecture et de décoration d'intérieur de pointe développés avec les principales entreprises de construction en Chine ; et l'industrie du meuble, un secteur qui connaît une croissance exceptionnelle. Afin de compléter une expérience à 360° à travers les multiples applications des produits, la marque compte 40 magasins phares exclusifs dans les principales villes du pays.

« Cette alliance témoigne de l'excellent travail réalisé par Techsize® et par nos distributeurs locaux partenaires pendant de nombreuses années. Le potentiel de développement de Neolith® en Chine est immense, et ce partenariat nous permettra d'exploiter pleinement notre capacité en apportant de la valeur à toutes les parties prenantes », a déclaré José Luis Ramón, CEO du groupe Neolith®.

Selon Leon Liang, CEO de Techsize® : « Ce nouvel accord signé avec le groupe Neolith® représente une opportunité commerciale unique pour Techsize® et tous nos distributeurs nationaux, qui nous permet de maximiser notre potentiel de croissance en fournissant le meilleur produit du marché en association avec une marque leader ».

*175,9 millions de RMB représentent le chiffre d'affaires réalisé en 2020.

À propos de Neolith®

Fondée en 2009, Neolith®, marque leader du marché de la Pierre Frittée, est une catégorie de produits révolutionnaire devenue matériau de choix pour les architectes, designers, prescripteurs et fabricants.

Ce matériau d'avant-garde peut être indiqué pour les projets de construction intérieurs et extérieurs les plus exigeants. Combinant des modèles à la décoration riche en détails et des prestations extraordinaires, Neolith® offre la triple garantie de solidité, beauté et pérennité

Site Internet : https://www.neolith.com

Related Links

https://www.neolith.com



SOURCE Neolith