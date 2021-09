Neolith® Group doet een strategische investering met Techsize® en consolideert zijn leidende positie in de gesinterde steensector in China

CASTELLÓN, Spanje, 8 september 2021 /PRNewswire/ -- Neolith®, wereldleider in de gesinterde steensector, kondigt een belangrijke investering in China aan. Met deze operatie starten Neolith® en zijn partner Techsize® een nieuw bedrijf dat zich volledig gaat richten op de binnenlandse Chinese markt. Met deze operatie zal Neolith zijn leidende positie in een van de grootste binnenlandse markten ter wereld consolideren.

Techsize® werkt al jaren samen met Neolith®, is goed voor een jaarlijkse binnenlandse winkelomzet van 175,9 miljoen RMB (€ 23 miljoen)*. Met deze investering pakken Neolith® Group en Techsize® de zakelijke kans samen met de 34 plaatselijke distributeurs.

Momenteel zijn de activiteiten van Neolith in China vormgegeven onder 3 hoofdpijlers: keuken- en badkamerwinkels, met aanwezigheid op meer dan 3700 verkooppunten, top architectuur- en interieurprojecten, ontwikkeld met belangrijke bouwbedrijven in China, en meubelindustrie, een exponentieel groeiende sector. Om via meerdere toepassingen een 360º ervaring te bieden, heeft het bedrijf 40 exclusieve flagship-winkels in de belangrijkste steden door het hele land.

"Deze alliantie erkent met uitstekende werk dat jarenlang is gedaan door Techsize® en onze plaatselijke distributiepartners. De groeimogelijkheden die Neolith® in China heeft zijn enorm, en deze samenwerking zal het volledige potentieel aanboren en waarde creëren voor al onze stakeholders," aldus José Luis Ramón, CEO van Neolith® Group.

Leon Liang, CEO van Techsize® merkt op: "Deze nieuwe overeenkomst met Neolith® Group vertegenwoordigt een unieke zakelijke mogelijkheid voor Techsize® en al onze binnenlandse distributeurs om ons groeipotentieel te maximaliseren en samen met een toonaangevend merk een eersteklas product te leveren".

*175.9 miljoen RMB vertegenwoordigt de omzet in 2020.

Over Neolith:

Neolith, de in 2009 opgerichte marktleider op het gebied van gesinterde steen, is een revolutionaire productcategorie die de favoriet is geworden van architecten, ontwerpers, bestekschrijvers en fabrikanten.

Dit baanbrekende materiaal is geschikt voor de meest veeleisende bouwprojecten binnen en buiten. Door een zeer gedetailleerde decoratie te combineren met hoogwaardige kwaliteiten, biedt Neolith de drievoudige geruststelling van kracht, schoonheid en levensduur.

Website: https://www.neolith.com

