Le groupe NX investit dans Gatik, le leader américain du camionnage autonome

TOKYO, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a réalisé le mardi 20 août, via le NX Global Innovation Fund, un investissement dans Gatik AI Inc. (ci-après "Gatik"), une société qui développe une technologie de conduite autonome pour les véhicules commerciaux et des services logistiques basés sur des véhicules autonomes en Amérique du Nord.

Profil de Gatik

Gatik, une startup fondée aux États-Unis en 2017, fournit des services logistiques à l'aide de camions autonomes. L'entreprise possède une expertise non seulement dans le développement de logiciels autonomes, mais aussi dans la conception globale, les essais et l'évaluation de véhicules autonomes, et a effectué avec succès les premières livraisons commerciales au monde à l'aide de véhicules autonomes sans pilote sur les routes publiques en 2021. Elle est spécialisée dans la logistique interentreprises (B-to-B) à courte et moyenne distance et fournit des services logistiques en utilisant des véhicules autonomes pour les livraisons "intermédiaires" entre les entrepôts intermédiaires des expéditeurs et entre les entrepôts et les magasins. La société a développé ses activités en Amérique du Nord avec de grands détaillants américains tels que Walmart et Kroger, ainsi qu'avec des fabricants de produits alimentaires et de boissons et d'autres expéditeurs qui traitent des marchandises quotidiennes et des produits alimentaires.

Contexte et objectifs de l'investissement

La technologie de la conduite autonome suscite beaucoup d'intérêt en tant que solution à des problèmes sociaux tels que le vieillissement des conducteurs, les pénuries de ressources humaines, l'explosion des coûts de la main-d'œuvre, les accidents de la circulation dus à des erreurs humaines et l'augmentation du nombre de personnes à mobilité réduite en raison du vieillissement de la société. Le gouvernement japonais a annoncé une politique visant à ce que les véhicules autonomes circulent toute l'année sur les routes publiques dans toutes les préfectures d'ici à l'année fiscale 2025, et les efforts en vue d'une exploitation à grande échelle s'accélèrent. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle devrait également permettre de réduire la consommation de carburant par rapport aux opérations avec personnel, ce qui contribuera à répondre à la demande croissante de la société en matière de décarbonisation.

Le groupe NX répond aux besoins logistiques de clients dans diverses secteurs et fournit à nombre d'entre eux des services logistiques "intermédiaires", notamment pour la livraison de matières premières aux usines ou l'expédition de produits finis. En établissant des liens en capital avec Gatik, dont les efforts sont compatibles avec un tel modèle d'affaires, le groupe cherche à approfondir sa connaissance du secteur de pointe du camionnage autonome. Le groupe cherche également à travailler avec Gatik aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Le groupe NX continuera à résoudre les problèmes sociaux en créant des entreprises en collaboration avec des startups au Japon et à l'étranger, et en contribuant à la réalisation de sociétés durables où tous les individus peuvent mener une vie productive et épanouissante.

Profil de l'entreprise détenue

Nom de l'entreprise : Gatik AI Inc.

Emplacement du siège social : 161 E Evelyn Ave, Mountain View, CA 94041 États-Unis

Année de création : 2017

Représentant : Gautam Narang

Description de l'entreprise : Développement de systèmes de conduite autonomes, de fonctions et d'outils périphériques et fourniture de services logistiques autonomes

Site web : https://gatik.ai/

À propos du groupe NX : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408205135-O1-P1Z2dzZa.pdf

Site officiel du groupe NX : https://www.nipponexpress.com/

Le compte LinkedIn officiel de NX Group : https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/