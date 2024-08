NX Group investiert in das führende Unternehmen für autonomes Fahren in den USA, Gatik

TOKIO, 23. Aug. 2024 /PRNewswire/ – NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. investierte am Dienstag, den 20. August, über den NX Global Innovation Fund in Gatik AI Inc. (nachfolgend „Gatik"), ein Unternehmen, das selbstfahrende Technologien für Nutzfahrzeuge und autonome fahrzeugbasierte Logistikdienste in Nordamerika entwickelt.

Gatik Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202408205135-O3-j1d7H638

NX Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202408205135-O1-W5Zm73Ks

Profil von Gatik

Gatik, ein im Jahr 2017 in den Vereinigten Staaten gegründetes Startup-Unternehmen, bietet Logistikdienstleistungen mit autonomen Lastwagen an. Das Unternehmen verfügt nicht nur über Fachwissen in der Entwicklung autonomer Software, sondern auch in der Gesamtkonzeption, Erprobung und Bewertung autonomer Fahrzeuge und hat im Jahr 2021 die weltweit ersten kommerziellen Lieferungen mit unbemannten autonomen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen erfolgreich durchgeführt. Das Unternehmen ist auf Kurz- und Mittelstreckenlogistik im Business-to-Business-Bereich (B-to-B) spezialisiert und bietet Logistikdienste mit selbstfahrenden Fahrzeugen für die „mittlere Meile" zwischen den Zwischenlagern der Versender und zwischen den Lagern und Geschäften. Das Unternehmen hat sein Geschäft in Nordamerika mit großen US-Einzelhändlern wie Walmart und Kroger sowie mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern und anderen Spediteuren, die Waren des täglichen Bedarfs und Lebensmittelprodukte transportieren, ausgebaut.

Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202408205135/_prw_PI4fl_81008g53.jpg

Investitionshintergrund und -ziele

Die Technologie des autonomen Fahrens findet große Beachtung als Lösung für gesellschaftliche Probleme wie die Überalterung der Fahrer, den Mangel an Arbeitskräften, die steigenden Arbeitskosten, die durch menschliches Versagen verursachten Verkehrsunfälle und die Zunahme mobilitätseingeschränkter Menschen aufgrund der Alterung der Gesellschaft. Japans Regierung hat eine Politik angekündigt, die den ganzjährigen Betrieb von autonomen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen in allen Präfekturen bis zum Jahr 2025 vorsieht, und die Bemühungen um einen flächendeckenden Betrieb werden beschleunigt. Eine höhere Betriebseffizienz dürfte auch die Treibstoffeffizienz im Vergleich zum bemannten Betrieb verbessern und dazu beitragen, die steigende gesellschaftliche Nachfrage nach Dekarbonisierung zu befriedigen.

Die NX Group unterstützt die Logistikbedürfnisse von Kunden aus verschiedenen Branchen und erbringt für viele von ihnen Logistikdienstleistungen auf der „mittleren Meile", insbesondere bei der Lieferung von Rohstoffen an Fabriken oder beim Versand von Fertigprodukten. Durch den Aufbau von Kapitalbeziehungen mit Gatik, dessen Bemühungen mit einem solchen Geschäftsmodell übereinstimmen, versucht die Group, ihr Wissen über das hochmoderne autonome Trucking-Geschäft zu vertiefen. Die Group strebt auch eine Zusammenarbeit mit Gatik in den USA und anderen Teilen der Welt an.

Die NX Group wird auch weiterhin soziale Probleme lösen, indem sie gemeinsam mit Startup-Unternehmen in Japan und Übersee Unternehmen gründet und zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beiträgt, in der alle Menschen ein produktives und erfülltes Leben führen können.

Profil des Beteiligungsunternehmens

Name des Unternehmens: Gatik AI Inc.

Sitz der Hauptverwaltung: 161 E Evelyn Ave, Mountain View, CA 94041 USA

Gründungsjahr: 2017

Repräsentant: Gautam Narang

Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Entwicklung von autonomen Fahrsystemen, peripheren Funktionen und Werkzeugen sowie Bereitstellung von autonomen Logistikdienstleistungen

Website: https://gatik.ai/

Informationen zur NX Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408205135-O1-P1Z2dzZa.pdf

Offizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/

Offizielles LinkedIn-Konto der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/