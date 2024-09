Le groupe NX investit dans Spiral, développeur japonais de systèmes de contrôle de vol pour drones d'intérieur autonomes

TOKYO, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a acquis le 23 août une participation dans Spiral Inc., une startup japonaise fournissant des systèmes de contrôle non-SLAM (*1) qui permettent la navigation autonome de drone en intérieur, via un investissement du NX Global Innovation Fund.

Profil de Spiral

Spiral est une startup qui développe le système de contrôle de vol autonome MarkFlex (R) Air (*2) pour drones, spécialisé pour une utilisation en intérieur. Alors que les drones ordinaires utilisent le GPS et des capteurs pour naviguer tout en se référant à une carte préétablie d'une installation, les drones équipés de la technologie de Spiral peuvent naviguer dans des zones sans réception radio en suivant des itinéraires entrés via un logiciel dédié et en reconnaissant des codes QR sur les murs. Spiral travaille à l'utilisation de cette technologie pour les inspections périodiques sur les sites de construction de tunnels et les couloirs d'inspection des barrages, dans le cadre de sa mission visant à "devenir le sauveur des techniciens sur site grâce à l'introduction de drones autonomes volant à l'intérieur des bâtiments". Visant actuellement l'Europe avec son énorme marché de construction de tunnels, l'entreprise prévoit d'établir une filiale locale à Vienne, en Autriche, d'ici la fin de l'année 2024.

Contexte et objectifs d'investissement

Le groupe NX s'efforce d'accroître la valeur de l'entreprise et de résoudre les problèmes sociaux afin de réaliser sa vision à long terme, à savoir devenir une "entreprise de logistique ayant une forte présence sur le marché mondial". Grâce à cet investissement, les sociétés du groupe NX feront équipe avec cargo-partner, une société basée à Vienne qui est devenue une filiale du groupe en janvier 2024, pour soutenir l'expansion de Spiral à l'étranger, par exemple en transportant et en livrant des équipements liés aux drones et en les stockant localement, et pour promouvoir l'utilisation des drones sur les sites logistiques. Le groupe augmentera également ses points de contact avec les industries européennes de la construction et des équipements de construction grâce à Spiral, développera de nouvelles solutions logistiques et découvrira de nouveaux besoins.

Le groupe NX continuera à résoudre les problèmes sociaux par le biais de la co-création d'entreprises avec des startups au Japon et à l'étranger, et à contribuer à l'établissement de sociétés durables où tous les individus peuvent mener une vie aisée et épanouissante.

Profil de l'entreprise détenue

Nom de l'entreprise : Spiral Inc.

Emplacement du siège social : Horikiri 2-49-2, Katsushika-ku, Tokyo

Année de création : 2016

Représentant : Tomohiro Ishikawa

Capital : 100 millions de yens

Nombre d'employés : 20 (en juin 2024)

Description de l'entreprise : Développement de systèmes de contrôle de vol autonomes pour drones dans des environnements non GPS

Site Internet : https://spiral-robotics.com/en/

*1: SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) est une technologie qui permet à la fois d'estimer l'endroit où l'on se trouve sur une carte (estimation de l'auto-positionnement) et de déterminer le milieu environnant (cartographie environnementale).

*2: Un système qui permet le vol autonome d'un drone en utilisant des marqueurs à l'intérieur ou dans d'autres environnements que les ondes radio ne peuvent atteindre ; Spiral a breveté l'unité de contrôle et les marqueurs.

À propos du groupe NX :

