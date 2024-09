NX Group investiert in den japanischen Entwickler Spiral von autonomen Flugsteuerungssystemen für Indoor-Drohnen

TOKIO, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat am 23. August durch eine Investition des NX Global Innovation Fund eine Beteiligung an Spiral Inc. erworben, einem japanischen Startup-Unternehmen, das Nicht-SLAM-(*1) Steuerungssysteme anbietet, die eine autonome Navigation von Indoor-Drohnen ermöglichen.

Profil von Spiral

Spiral ist ein Startup-Unternehmen, das das autonome Flugsteuerungssystem MarkFlex (R) Air (*2) für Drohnen entwickelt, das speziell für den Einsatz in Innenräumen geeignet ist. Während herkömmliche Drohnen mit GPS und Sensoren navigieren und sich dabei auf eine vorgefertigte Karte einer Einrichtung beziehen, können mit der Technologie von Spiral ausgestattete Drohnen in Bereichen ohne Funkempfang navigieren, indem sie über eine spezielle Software eingegebenen Routen folgen und QR-Codes an Wänden erkennen. Spiral arbeitet daran, diese Technologie für regelmäßige Inspektionen auf Tunnelbaustellen und Damminspektionskorridoren zu nutzen, um angesichts der Einführung autonomer Indoor-Flugdrohnen „zum Retter der Techniker vor Ort zu werden". Das Unternehmen, das derzeit auf den riesigen europäischen Tunnelbaumarkt abzielt, plant bis Ende 2024 die Gründung einer lokalen Tochtergesellschaft in Wien, Österreich.

Investitionshintergrund und -ziele

Die NX Group ist bestrebt, den Unternehmenswert zu steigern und soziale Probleme zu lösen, um ihre langfristige Vision zu verwirklichen, ein „Logistikunternehmen mit einer starken Präsenz auf dem globalen Markt" zu werden. Durch diese Investition werden die Unternehmen der NX-Gruppe mit cargo-partner, einem in Wien ansässigen Unternehmen, das im Januar 2024 eine Tochtergesellschaft der Gruppe wurde, zusammenarbeiten, um die Expansion von Spiral in Übersee zu unterstützen, beispielsweise durch den Transport und die Lieferung von Drohnenausrüstung und deren Lagerung vor Ort, und um den Einsatz von Drohnen an Logistikstandorten zu fördern. Darüber hinaus wird der Konzern über Spiral seine Berührungspunkte mit der europäischen Bau- und Baumaschinenindustrie verstärken, neue Logistiklösungen entwickeln und neue Bedürfnisse aufdecken.

Die NX Group wird weiterhin soziale Probleme durch die Zusammenarbeit mit Startup-Unternehmen in Japan und Übersee lösen und zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen, in der alle Menschen ein wohlhabendes und erfülltes Leben führen können.

Profil des Beteiligungsunternehmens

Name des Unternehmens: Spiral Inc.

Sitz der Hauptverwaltung: Horikiri 2-49-2, Katsushika-ku, Tokio

Gründungsjahr: 2016

Repräsentant: Tomohiro Ishikawa

Kapital: 100 Millionen Yen

Anzahl der Mitarbeiter: 20 (ab Juni 2024)

Unternehmensbeschreibung: Entwicklung von autonomen Drohnenflugsteuerungssystemen für Nicht-GPS-Umgebungen

Website: https://spiral-robotics.com/en/

*1: SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) ist eine Technologie, die gleichzeitig die eigene Position auf einer Karte schätzt (Self-Position Estimation) und die Umgebung erfasst (Environmental Mapping).

*2: Ein System, das den autonomen Drohnenflug mit Hilfe von Markern in Innenräumen oder in anderen Umgebungen, die von Funkwellen nicht erreicht werden können, ermöglicht; Spiral hat die Steuereinheit und die Marker patentiert.

Informationen zur NX Group:

