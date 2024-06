Le groupe NX signe un accord de partenariat stratégique avec Controlant d'Islande

- Mise en place d'un service de surveillance en temps réel pour le suivi de l'emplacement des cargaisons et un contrôle rigoureux de la température -

TOKYO, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a signé un accord de partenariat stratégique avec Controlant, Inc. basé en Islande, un fournisseur de premier plan de dispositifs de surveillance en temps réel pour les produits pharmaceutiques.

Controlant, dont le siège se trouve en Islande, est un fournisseur de premier plan de solutions de surveillance en temps réel de la température et des informations sur les emplacements pendant le transport, ce qui permet d'intervenir sur le transport et d'automatiser la mise en circulation des produits dans l'industrie pharmaceutique hautement réglementée. La technologie avancée et les services de grande qualité de l'entreprise, notamment les plateformes conformes à la norme FDA 21 CFR Part 11 (*1) et les enregistreurs IoT validés GxP (*2), ont été adoptés par des entreprises pharmaceutiques mondiales et des fournisseurs de services logistiques dans le monde entier.

Le groupe Nippon Express (ci-après « NX ») a fait du secteur de la santé un secteur prioritaire dans son plan d'affaires 2028 - Dynamic Growth 2.0 « Accelerating Sustainable Growth » (croissance dynamique 2.0 « Accélérer la croissance durable »). Le groupe a obtenu les certifications Good Distribution Practices (GDP) (*3) et CEIV Pharma (*4) dans 34 établissements répartis dans 24 pays/régions du monde entier, et s'efforce de mettre en place des systèmes et des infrastructures de gestion de la qualité.

Cet accord de partenariat stratégique avec Controlant permettra au groupe NX de fournir des services de transport avec un suivi de bout en bout de l'état des cargaisons, en particulier pour les produits pharmaceutiques et de santé dont la température doit être strictement contrôlée. Les clients seront également en mesure d'optimiser leurs processus de chaîne d'approvisionnement en reliant le système de suivi e-NX Visibility du groupe NX à l'enregistreur de données en temps réel de Controlant.

Le groupe NX a pour objectif de contribuer à la santé des populations du monde entier en soutenant ses clients de l'industrie pharmaceutique et de la santé à l'échelle mondiale d'un point de vue logistique, grâce à la mise en place d'une plateforme logistique pharmaceutique mondiale fiable et sécurisée.

Remarques :

(*1) FDA 21 CFR Part 11 : Règlement établi par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis définissant les critères selon lesquels les données et les signatures électroniques sont considérées comme dignes de confiance, fiables et équivalentes aux documents papier, et dont le respect est exigé lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché de médicaments et de produits alimentaires.

(*2) GxP: Abréviation pour les lignes directrices en matière de « Good Practice » (Bonnes pratiques) et réglementations en matière de qualité visant à assurer la sécurité et la traçabilité des produits tout au long des étapes de R&D, de fabrication, de gestion, de stockage et de distribution, le « x » représentant différents domaines, dont l'industrie pharmaceutique.

(*3) GDP (GOOD DISTRIBUTION PRACTICE) : Bonnes pratiques de distribution des produits pharmaceutiques.

(*4) CEIV Pharma: Abréviation de « Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics », un programme de certification de la qualité établi par l'Association du transport aérien internationale (IATA) pour couvrir le transport aérien de produits pharmaceutiques. Ce programme définit des normes élevées qui englobent les différentes directives de bonnes pratiques de distribution (GDP) des pays du monde entier pour le stockage et le transport de produits pharmaceutiques.

