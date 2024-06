NX Group unterzeichnet strategische Partnerschaftsvereinbarung mit Controlant in Island

- Echtzeit-Überwachungsdienst für die Standortverfolgung von Fracht und strenge Temperaturkontrolle -

TOKIO, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit dem in Island ansässigen Unternehmen Controlant, Inc. unterzeichnet, einem führenden Anbieter von Echtzeit-Überwachungsgeräten für Pharmazeutika.

Das Logo von Controlant: https://kyodonewsprwire.jp/img/202406202471-O1-sXfsB050

Das Logo von NX: https://kyodonewsprwire.jp/img/202406202471-O3-jlufE0EU

Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202406202471/_prw_PI2fl_jHGSHe9r.png

Das in Island ansässige Unternehmen Controlant, ein führender Anbieter von Echtzeit-Überwachungslösungen für die Verfolgung von Temperatur- und Standortinformationen während des Transports, ermöglicht Transporteingriffe und automatisierte Produktfreigaben in der stark regulierten Pharmaindustrie. Die fortschrittliche Technologie und die hochwertigen Dienstleistungen des Unternehmens, einschließlich Plattformen, die mit FDA 21 CFR Part 11 (*1) und GxP (*2)-validierten IoT-Loggern konform sind, wurden von globalen Pharmaunternehmen und Logistikdienstleistern auf der ganzen Welt übernommen.

Die Nippon Express (im Folgenden „NX") Gruppe hat die Gesundheitsbranche in ihrem NX Group Business Plan 2028 - Dynamic Growth 2.0 "Accelerating Sustainable Growth" als eine der wichtigsten Branchen positioniert. Die Gruppe hat die Zertifizierungen Good Distribution Practices (GDP) (*3) und CEIV Pharma (*4) an 34 Geschäftsstandorten in 24 Ländern/Regionen weltweit erworben und arbeitet am Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen und Infrastruktur.

Durch diese strategische Partnerschaft mit Controlant wird die NX Group in der Lage sein, Transportdienstleistungen mit einer durchgängigen Überwachung des Frachtstatus anzubieten, insbesondere für Pharmazeutika und Gesundheitsfürsorgeprodukte, die eine strenge Temperaturkontrolle erfordern. Außerdem können die Kunden ihre Lieferkettenprozesse optimieren, indem sie das Tracking-System e-NX Visibility der NX Group mit dem Echtzeit-Datenlogger von Controlant verknüpfen.

Bild des e-NX Sichtbarkeitsbildschirms: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202406202471/_prw_PI4fl_YxaU40DO.png

Die NX Group hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt zu leisten, indem sie ihre Kunden in der globalen Pharma- und Gesundheitsindustrie aus logistischer Sicht durch den Aufbau einer zuverlässigen und sicheren globalen Pharmalogistikplattform unterstützt.

Anmerkungen:

(*1) FDA 21 CFR Part 11: Eine von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erlassene Vorschrift, in der die Kriterien festgelegt sind, nach denen elektronische Daten und elektronische Signaturen als vertrauenswürdig, zuverlässig und gleichwertig mit Aufzeichnungen auf Papier gelten und deren Einhaltung bei der Beantragung der Marktzulassung von Arzneimitteln und Lebensmitteln erforderlich ist.

(*2) GxP: Abkürzung für "Good Practice"-Qualitätsrichtlinien und -Vorschriften, die die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit von Produkten in den Phasen Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verwaltung, Lagerung und Vertrieb gewährleisten sollen, wobei das "x" für verschiedene Bereiche, einschließlich der pharmazeutischen Industrie, steht.

(*3) GDP (GUTE VERTRIEBSPRAXIS): Gute Vertriebspraxis für Pharmazeutika.

(*4) CEIV Pharma: Abkürzung für das Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, ein Qualitätszertifizierungsprogramm, das von der International Air Transport Association (IATA) für den Lufttransport pharmazeutischer Produkte eingerichtet wurde und hohe Standards für die Lagerung und den Transport von Arzneimitteln festlegt, die die unterschiedlichen Richtlinien für die gute Vertriebspraxis (GDP) von Ländern auf der ganzen Welt umfassen.

