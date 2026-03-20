Le groupe Praana poursuit son expansion stratégique avec la nomination de Darpan Parikh

Le groupe Praana nomme Darpan Parikh en tant que membre du conseil d'administration du groupe Praana et directeur général de Galata Chemicals dans le cadre d'une expansion stratégique mondiale.

MUMBAI, L'Inde et JERSEY CITY, N.J., 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Praana Group, un conglomérat diversifié dont les activités couvrent les produits chimiques spécialisés et la fibre de verre, et Galata Chemicals, un leader mondial d'additifs spécialisés et des produits chimiques d'haute performance, a annoncé la nomination de Darpan Parikh en tant que membre du conseil d'administration et directeur général de Galata Chemicals. Cette nomination marque une étape fondamentale dans la poursuite de l'évolution du groupe en tant que plateforme mondiale intégrée de produits chimiques spécialisés et de matériaux avancés.

M. Parikh apporte une vaste expérience de leadership mondiale, avec plus de 25 ans d'expertise dans les domaines de la stratégie, de la transformation commerciale, de la gestion de portefeuille de produits et dans le management l'excellence de la chaîne d'approvisionnement. Il rejoint Galata après avoir occupé des postes de direction chez SABIC et General Electric, où il a dirigé les chaînes de vente et d'approvisionnement à l'échelle internationale et a impulsé les performances opérationnelles dans des complexes entreprises. Il est titulaire d'un MBA et d'une Maîtrise en ingénierie des plastiques.

En tant que PDG, M. Parikh dirigera la stratégie de croissance mondiale de Galata Chemicals, en renforçant sa position dans le domaine d'additifs spécialisés et des revêtements de performance pour le PVC, les plastiques techniques et les marchés industriels. Son mandat consiste notamment à favoriser l'excellence opérationnelle, l'expansion du portefeuille des clients et promouvoir un engagement plus poussé des clients au sein de l'empreinte internationale de Galata. En tant que membre du conseil d'administration du groupe Praana, il contribuera à l'orientation stratégique des diverses activités du groupe dans les domaines des spécialités chimiques et de la fibre de verre, en soutenant les initiatives d'intégration et de création de valeur ajoutée à long terme au sein de l'ensemble de l'entreprise.

"L'expérience internationale de Darpan, son esprit stratégique et sa volonté de constituer des équipes performantes correspondent parfaitement à notre vision d' expansion de Praana ancrée sur l'innovation", a déclaré Mr. Vishal Goenka, vice-président du groupe Praana.

Au sujet de sa nomination, M. Parikh a déclaré : "Je suis ravi de rejoindre Galata Chemicals et le groupe Praana et je suis impatient de m'appuyer sur les solides fondations de l'entreprise pour favoriser une croissance disciplinée et une orientation opérationnelle".

Cette nomination renforce l'engagement du groupe Praana en renforcer sa plateforme mondiale de produits chimiques spécialisés tout en préservant son héritage de qualité, de gouvernance et d'innovation construit au cours de près de sept décennies.

À propos de Praana

Fondée en 1956, Praana est une multinationale basée en Inde dont les activités de production s'étendent à Sterling Specialty Chemicals, Galata Chemicals, Artek Surfin Chemicals et 3B Fibreglass. En 2025, Praana a conclu les accords définitifs suivants :

(i) avec Owens Corning, avec la proposition d'acquisition de ses activités dans le domaine du renforcement de verre, ce qui lui permettra d'améliorer encore sa plateforme mondiale de matériaux avancés et d'accentuer sa stratégie de croissance disciplinée et orientée vers les marchés internationaux.

(ii) avec Halliburton, avec la proposition d'acquisition d'une partie de ses activités Multi-Chem, ce qui lui permettra d'étendre ses capacités dans le domaine des produits chimiques spécialisés sur les marchés de l'énergie et de l'industrie.

(iii) avec Arkema, avec la proposition d'acquisition de l'usine de production de Vlissingen aux Pays-Bas et des activités liées aux additifs plastiques, y compris les copolymères MBS et les modificateurs d'impact acryliques, renforçant ainsi la plateforme d'additifs spécialisés chez Galata Chemicals.

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Siège Social en Inde

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États-Unis

Nom : Anthony Brown

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Europe

Nom : Gülşah Yazicioglu Kun

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