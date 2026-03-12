Praana Group treibt strategische Expansion mit der Ernennung von Darpan Parikh voran

Praana Group ernennt Darpan Parikh zum Vorstandsmitglied der Praana Group und CEO von Galata Chemicals im Rahmen der strategischen globalen Expansion

MUMBAI, Indien und JERSEY CITY, N.J., 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Praana Group, ein diversifizierter Mischkonzern mit Geschäftsbereichen in den Bereichen Spezialchemikalien und Glasfasern, und Galata Chemicals, ein weltweit führender Anbieter von Spezialadditiven und Hochleistungschemikalien, haben die Ernennung von Darpan Parikh zum Vorstandsmitglied und Chief Executive Officer von Galata Chemicals bekannt gegeben. Diese Ernennung ist ein wichtiger Meilenstein in der weiteren Entwicklung der Gruppe zu einer global integrierten Plattform für Spezialchemikalien und hochmoderne Werkstoffe.

Parikh verfügt über eine umfassende globale Führungserfahrung von mehr als 25 Jahren in den Bereichen Strategie, kommerzielle Transformation, Produktportfoliomanagement und Supply Chain Excellence. Er kommt zu Galata, nachdem er in leitenden Positionen bei SABIC und General Electric tätig war, wo er globale Vertriebs- und Lieferkettenorganisationen leitete und die operative Leistung in komplexen internationalen Unternehmen vorantrieb. Er hat einen MBA und einen Master in Kunststofftechnik.

Als CEO wird Parikh die globale Wachstumsstrategie von Galata Chemicals leiten und die Position des Unternehmens im Bereich der Spezial- und Hochleistungsadditive für Beschichtungen, PVC, technische Kunststoffe und industrielle Märkte stärken. Sein Mandat umfasst die Förderung der operativen Exzellenz, die Erweiterung des Portfolios und die Vertiefung der Kundenbeziehungen in der internationalen Präsenz von Galata. Als Mitglied des Vorstands der Praana Group wird er zur strategischen Ausrichtung der diversifizierten Spezialchemie- und Glasfasergeschäfte der Gruppe beitragen und Integrationsinitiativen sowie die langfristige Wertschöpfung im gesamten Unternehmen unterstützen.

"Darpans globale Erfahrung, sein strategisches Denken und sein Engagement für den Aufbau von Hochleistungsteams passen perfekt zu unserer Vision einer innovationsgetriebenen Expansion von Praana", so Vishal Goenka, Vice Chairman der Praana Group.

Zu seiner Ernennung sagte Parikh: "Ich freue mich, bei Galata Chemicals und der Praana Group einzusteigen und auf dem starken Fundament des Unternehmens aufzubauen, um diszipliniertes Wachstum und operativen Fokus zu fördern."

Diese Ernennung unterstreicht das Engagement der Praana Group, ihre globale Plattform für Spezialchemikalien zu stärken und gleichzeitig ihr über fast sieben Jahrzehnte aufgebautes Erbe an Qualität, Governance und Innovation zu bewahren.

Über Praana

Praana wurde 1956 gegründet und ist ein in Indien ansässiges multinationales Unternehmen mit einer globalen Produktionspräsenz, die Sterling Specialty Chemicals, Galata Chemicals, Artek Surfin Chemicals und 3B Fibreglass umfasst. Im Jahr 2025 schloss Praana die folgenden endgültigen Vereinbarungen:

(i) mit Owens Corning, um deren Glasverstärkungsgeschäft zu erwerben, wodurch die globale Plattform für fortschrittliche Werkstoffe weiter ausgebaut und die Strategie des disziplinierten, integrationsgesteuerten Wachstums auf den internationalen Märkten gestärkt wird.

(ii) mit Halliburton für den geplanten Erwerb eines Teils des Multi-Chem-Geschäfts, wodurch die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich Spezialchemikalien auf den Energie- und Industriemärkten erweitert werden.

(iii) mit Arkema für den geplanten Erwerb der Produktionsanlage in Vlissingen in den Niederlanden und der damit verbundenen Geschäftsbereiche für Kunststoffadditive, einschließlich MBS-Copolymere und Acryl-Schlagzähigkeitsmodifikatoren, wodurch die Plattform für Spezialadditive von Galata gestärkt wird.

