Le groupe technologique Hon Hai (Foxconn) s'engage à respecter une nouvelle feuille de route quinquennale en matière de développement durable jusqu'en 2030

TAIPEI, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE : 2317) a annoncé aujourd'hui des objectifs ambitieux en matière de développement durable jusqu'en 2030 qui se concentrent sur les cinq prochaines années sur l'énergie propre, les droits du travail, la chaîne d'approvisionnement ESG et les initiatives mondiales pour le plus grand fabricant d'électronique au monde et le principal fournisseur de solutions technologiques.

Les objectifs de durabilité à long terme pour 2026-2030, comparés aux niveaux de 2025, comprennent 34 actions concrètes réparties dans 21 catégories stratégiques. La feuille de route actualisée répond à l'évolution des attentes mondiales en matière d'ESG et offre un impact plus large sur la chaîne de valeur.

« Cette feuille de route marque la transition de Foxconn vers une nouvelle phase définie par la transparence des données, des objectifs institutionnalisés et des partenariats de collaboration », a déclaré James Wu, porte-parole de Foxconn et responsable du comité de développement durable du groupe. « Avec des centaines de campus dans le monde et des dizaines de milliers de fournisseurs, nous prenons des mesures régulières et mesurables pour améliorer notre écosystème afin qu'il soit plus propre, plus vert et plus intelligent. »

D'ici à 2030, l'ensemble du groupe vise à atteindre plusieurs objectifs environnementaux, notamment un taux de recyclage des eaux grises de 30 %, une part de 75 % d'utilisation d'énergies renouvelables, une électricité verte auto-investie représentant plus de 30 % de l'utilisation d'énergies renouvelables du groupe et une réduction de 10 % de l'intensité énergétique.

Foxconn a, pour l'essentiel, atteint plus tôt que prévu son précédent lot de 32 objectifs ESG à long terme publiés en 2022, ce qui la met sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'émissions nettes nulles en 2050, tout en remplissant ses engagements sociaux et de gouvernance, notamment l'amélioration du bien-être sur le lieu de travail, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement durables et le renforcement de la cybersécurité et de la responsabilité du conseil d'administration.

À l'avenir, l'IA sera intégrée dans les objectifs d'innovation technologique durable, tels que le doublement du nombre d'usines Foxconn répondant aux normes Lighthouse et la découverte exponentielle d'applications dignes de propriété intellectuelle à partager avec l'industrie.

Pour la première fois, le groupe coordonnera ses politiques d'entreprise et ses normes relatives aux fournisseurs avec 15 cadres internationaux majeurs, dont la TCFD, la SASB et les normes IFRS S1/S2. L'entreprise s'est engagée à maintenir un classement parmi les 10 % les plus élevés dans les cinq principales agences de notation ESG, y compris MSCI et Sustainalytics.

En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, les nouveaux objectifs comprennent le lancement d'un audit de durabilité à 100 % des fournisseurs de niveau 1 de Foxconn et la promotion d'une « fabrication à chaîne courte et à faible émission de carbone », visant à ce que plus de 80 % des matériaux institutionnels soient achetés localement afin de renforcer la résilience opérationnelle dans les économies régionales globales.

La santé et la sécurité des employés sont une priorité absolue pour Foxconn. Dans ce domaine clé, les objectifs exigent une couverture à 100 % des évaluations des risques en matière de droits de l'homme sur les sites de production mondiaux d'ici à 2030. Pour les questions à haut risque identifiées lors des évaluations, des mesures correctives et d'atténuation seront mises en œuvre immédiatement. L'entreprise renforcera continuellement la gestion interne et les pratiques de répartition du travail, et encouragera systématiquement les audits annuels afin de garantir le respect du code de conduite et des normes de responsabilité du groupe. Les entrepreneurs mondiaux à haut risque devront tous obtenir la certification ISO 45001 relative au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Autre première, Foxconn intègre des solutions basées sur la nature (NbS) dans ses initiatives en matière de développement durable. Avec ses partenaires, le groupe organisera chaque année des actions de restauration environnementale et écologique dans ses principales régions de production jusqu'en 2030, pour atteindre un total annuel de 80 000 heures de bénévolat cumulées.

