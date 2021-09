Le Groupe Thor lance la plateforme d'investissement P2P en ligne Mocasa en Europe

Grâce à Mocasa, les investisseurs européens peuvent obtenir un rendement annuel élevé, plus jusqu'à 1 % de bonus, en investissant dans des actifs alternatifs cotés, notamment des prêts à la consommation et des prêts commerciaux. En outre, la plateforme a annoncé qu'elle ouvrirait à l'avenir d'autres opportunités dans les secteurs de l'investissement dans la dette des entreprises et du capital-investissement.

« Les marchés du crédit et les projets de démarrage en Asie ont besoin de capitaux et peuvent offrir d'excellents rendements. Mocasa met en relation les investisseurs européens avec ces nouvelles opportunités d'investissement passionnantes tout en offrant une faible barrière à l'entrée, un taux d'intérêt élevé et une garantie de rachat à 100 % », a déclaré Robin Wong, vice-président du Groupe Thor.

Les investisseurs européens obtiennent généralement un rendement annualisé compris entre un et cinq pour cent pour les catégories d'actifs à risque faible ou moyen. Investir dans des actions peut offrir un rendement plus élevé pendant certaines périodes ; cependant, les risques sont beaucoup plus élevés et les mouvements du marché peuvent être extrêmement volatils. Mocasa est une alternative idéale pour les particuliers et les petites entreprises qui cherchent à gérer leur trésorerie et à obtenir des revenus plus passifs.

En plus des rendements élevés et des bonus, Mocasa garantit un remboursement par l'intermédiaire de ses partenaires de coopération. Ces partenaires de coopération couvrent également les coûts d'exploitation de la plateforme, ce qui signifie que les services sont totalement gratuits pour les investisseurs. Rapide et facile à démarrer, les investisseurs européens peuvent se lancer sur la plateforme avec seulement 10 EUR et sortir à tout moment pour gagner les intérêts accumulés.

Mocasa offre désormais des fonds d'essai de 5 000 EUR pour les nouveaux investisseurs, avec 100 % des intérêts générés revenant à l'utilisateur. Pour commencer, rendez-vous sur www.mocasa.eu

À propos du Groupe Thor

Mocasa est affilié au groupe Thor, un groupe proposant des services Internet basé à Singapour. Les gammes de produits du Groupe Thor couvrent quatre secteurs : la finance, les jeux en ligne, les réseaux sociaux et le commerce en ligne. Le groupe Thor a dégagé des bénéfices positifs à partir du quatrième trimestre de 2020 et affiche de solides performances financières. Le Groupe Thor a reçu 100 millions de dollars d'investissements de la part de plusieurs investisseurs institutionnels établis, notamment Lightspeed Venture Partners, Rakuten Ventures, JAFCO Asia et Gobi Partners. Pour en savoir plus sur le Groupe Thor, rendez-vous sur thorgroup.sg

