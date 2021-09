Thor Group startet die Mocasa Online P2P Investment Plattform in Europa

TALINN, Estland, 1. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Die Thor Group, ein in Singapur ansässiger Internetdienstleister, hat die offizielle Einführung von Mocasa, einer renditestarken alternativen Online-Investitionsplattform, bekannt gegeben. Mocasa ist in Estland angesiedelt und bietet europäischen Anlegern Tausende von Anlagemöglichkeiten in sich schnell entwickelnden Märkten und ermöglicht ihnen, mit ihren Investitionen hohe feste Zinssätze plus Boni zu erzielen.