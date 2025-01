Le groupe Trident vise une expansion du marché européen du textile de maison dont la valeur dépasse 13 milliards d'euros

FRANCFORT, Allemagne et LONDRES, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Trident Group (BSE : 521064) (NSE : TRIDENT), un fabricant mondial de textiles d'intérieur d'une valeur de 2 milliards de dollars (USD), s'apprête à renforcer sa présence et sa croissance sur le marché européen des textiles d'intérieur dont la valeur dépasse 13 milliards d'euros, en mettant l'accent sur le linge de lit et de bain durable. L'entreprise a présenté un large éventail de ses dernières collections à Heimtextil 2025, le plus grand salon international des textiles d'intérieur et d'extérieur.

India’s Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, visits Trident’s pavilion at Heimtextil 2025

« Le marché européen des textiles d'intérieur représente environ 13 milliards d'euros et notre contribution actuelle à l'exportation vers l'UE est d'environ 5,37 %, sur un total de 60 % d'exportations vers l'étranger. C'est pour nous l'occasion rêvée d'exploiter le potentiel de ce marché et d'accroître notre part de marché à l'avenir. Notre participation à Heimtextil, le plus grand rassemblement de clients européens du secteur du textile de maison, est un pas important dans cette direction, puisque nous présentons nos dernières collections de linge de lit et de bain durables aux détaillants et aux consommateurs de l'UE », a déclaré Samir Joshipura, PDG du groupe Trident Ltd.

La présentation du groupe Trident à Heimtextil, sur le thème « Sustainability in Focus » (Priorité à la durabilité), a mis en lumière des collections de literie et de bain qui allient savoir-faire traditionnel, design moderne et innovation durable. L'événement a également marqué l'expansion de Trident dans le domaine du développement de produits durables, avec un portefeuille de produits respectueux de l'environnement conçus pour répondre aux besoins changeants de divers segments de clientèle.

La collection de linge de bain présente une série de thèmes, notamment Solid Theme avec des catégories telles que Ever Eco, Performance, Signature Select, Exclusive Trident, Melange et Be Our Guest. Le thème de la mode comprend des catégories telles que Plantopia, William Morris (inspiré par les dessins de William Morris), Be Our Guest, Subtle Accents et Melange. L'entreprise propose également une collection pour enfants appelée Moon & Back et une collection de plage. La collection de draps comprend plusieurs marques, dont ECRU COLLECTIVE, BE OUR GUEST, EVERECO, MELANGE et EXCLUSIVELY TRIDENT.

Le groupe Trident a obtenu des accréditations prestigieuses, notamment l'initiative TQM de l'American Society for Quality (ASQ), l'accréditation NABL pour son laboratoire de qualité et la certification Intertek pour son activité de linge de bain, ce qui démontre son engagement à fournir des produits haut de gamme et de grande qualité. Ces accréditations soulignent l'importance accordée par Trident à la qualité et à l'innovation, ce qui renforce la confiance des détaillants et des consommateurs de l'UE.

Trident Limited est une entreprise indienne (coté à la BSE) d'envergure mondiale, intégrée verticalement dans le secteur du textile (fil, linge de bain et de lit), du papier (à base de paille de blé) et de la chimie.

Pour plus d'informations sur TRIDENT Ltd, veuillez consulter le site : https://www.tridentindia.com/

