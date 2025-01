Trident Group strebt Expansion auf den rund 13 Milliarden Euro schweren EU-Heimtextilienmarkt an

FRANKFURT, Deutschland und LONDON, 29. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Trident Group (BSE: 521064) (NSE: TRIDENT), ein weltweit tätiger Hersteller von Heimtextilien mit einem Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar, will seine Präsenz und sein Wachstum auf dem über 13 Milliarden Euro großen EU-Markt für Heimtextilien ausbauen und sich dabei auf nachhaltige Bett- und Badtextilien konzentrieren. Auf der Heimtextil 2025, der größten internationalen Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien, präsentierte das Unternehmen ein umfangreiches Angebot seiner neuesten Kollektionen.

India’s Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, visits Trident’s pavilion at Heimtextil 2025

„Der europäische Markt für Heimtextilien hat ein Volumen von rund 13 Milliarden Euro, und unser derzeitiger Exportanteil in die EU beträgt etwa 5,37 % bei insgesamt 60 % Ausfuhren nach Übersee. Dies stellt für uns eine große Chance dar, das Potenzial dieses Marktes zu erschließen und unseren Anteil in Zukunft zu erhöhen. Unsere Teilnahme an der Heimtextil, der größten Zusammenkunft europäischer Heimtextilkunden, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, da wir unsere neuesten nachhaltigen Bett- und Badewäschekollektionen den Einzelhändlern und Verbraucherinnen und Verbrauchern in der EU vorstellen", sagte Samir Joshipura, Group CEO von Trident Ltd.

Die Heimtextil-Präsentation der Trident Group stand unter dem Motto „Sustainability in Focus" und zeigte Bettwaren- und Badkollektionen, die traditionelle Handwerkskunst, modernes Design und nachhaltige Innovation miteinander verbinden. Die Veranstaltung markiert auch Trident's Expansion in die nachhaltige Produktentwicklung, mit einem Portfolio von umweltfreundlichen Produkten, die entwickelt wurden, um den sich verändernden Bedürfnisse der verschiedenen Kundensegmente gerecht zu werden.

Die Badwäschekollektion umfasst eine Reihe von Themen, darunter das „Solid Theme" mit Kategorien wie Ever Eco, Performance, Signature Select, Exclusive Trident, Melange und Be Our Guest. Das „Fashion Theme" umfasst Kategorien wie Plantopia, William Morris (inspiriert von William Morris Designs), Be Our Guest, Subtle Accents und Melange. Das Unternehmen bietet auch eine Kinderkollektion namens Moon & Back und eine Strandkollektion an. Die Bettwäschekollektion umfasst mehrere Marken, darunter ECRU COLLECTIVE, BE OUR GUEST, EVERECO, MELANGE und EXCLUSIVELY TRIDENT.

Trident Group Ltd. hat prestigeträchtige Akkreditierungen erhalten, einschließlich die der TQM-Initiative der American Society for Quality (ASQ), die NABL-Akkreditierung für sein Qualitätslabor und die Intertek-Zertifizierung für seine Badtextilien, was das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung von Premium- und qualitativ hochwertigen Produkte demonstriert. Diese Akkreditierungen unterstreichen den Fokus von Trident auf Qualität und Innovation und stärken das Vertrauen bei Einzelhändlern und Verbraucherinnen und Verbrauchern in der EU.

Trident Limited ist ein indischer (an der BSE notierter) Global Player – ein vertikal integrierter Hersteller von Textilien (Garne, Bad- und Bettwäsche), Papier (auf Weizenstrohbasis) und Chemikalien.

Weitere Informationen über TRIDENT Ltd. finden Sie auf: https://www.tridentindia.com/

