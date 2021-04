Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube obtient un résultat positif en 2020

- La taille de l'entreprise a doublé

- Résultat positif dû aux réductions de coûts et à l'échelle

- Bon départ en 2021

ZWIJNDRECHT, Pays-Bas, 14 avril 2021 PRNewswire/ -- Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube a obtenu un résultat positif en 2020, malgré des circonstances extraordinaires. Les résultats ont été affectés par la pandémie de COVID-19 au cours de l'année. L'entreprise a toutefois bénéficié de l'envergure acquise avec Benteler Distribution, rachetée fin 2019. Cela a permis de doubler la taille de l'entreprise. Le marché s'est quelque peu redressé à la fin de 2020.

Le chiffre d'affaires total de Van Leeuwen s'est élevé à 1 178 millions d'euros (2019 : 787 millions d'euros), le résultat d'exploitation s'est élevé à 15 millions d'euros (2019 : 17 millions d'euros) et le résultat net s'est élevé à 9,4 millions d'euros (2019 : 10,1 millions d'euros). La solvabilité s'est considérablement améliorée, passant de 30,8 % en 2019 à 36,8 % en 2020.

En 2020, Van Leeuwen a franchi des étapes importantes dans l'intégration de Benteler Distribution. Cette acquisition a permis d'étendre sa présence mondiale, notamment en Allemagne, en Suisse, en Scandinavie et en Europe centrale. Dans la mesure du possible, les sociétés acquises ont été fusionnées avec des sociétés Van Leeuwen et, actuellement, elles opèrent toutes sous l'enseigne Van Leeuwen.

Au cours du premier semestre 2020, le niveau d'activité dans le segment de l'énergie a été élevé. À partir du deuxième trimestre, la demande a diminué sur presque tous les marchés en raison de la pandémie et des mesures de confinement, notamment dans l'industrie manufacturière et le segment de l'énergie. Van Leeuwen a pris diverses mesures telles que des réductions de coûts, des réorganisations et une réduction des niveaux de stock.

À la fin du troisième trimestre, les clients de divers segments du marché ont repris la production et les volumes ont atteint un niveau plus élevé. Une certaine reprise du marché était déjà visible à la fin de 2020. Les perspectives pour 2021 sont positives. On observe une tendance à la hausse des niveaux de prix et les activités du marché reprennent. Les sociétés de distribution européennes de Van Leeuwen, en particulier, prennent un excellent départ.

Peter Rietberg, président du conseil d'administration : « Van Leeuwen est une entreprise familiale qui est fière de son histoire presque centenaire. Au cours de l'année exceptionnelle 2020, nous avons prouvé que nous étions capables de nous adapter rapidement et efficacement à de nouvelles circonstances lorsque cela était nécessaire, comme nous l'avons souvent fait au cours de notre histoire. De ce point de vue, nous envisageons l'avenir avec beaucoup de confiance. Nous nous appuyons sur notre envergure et notre présence internationale, notre solide réseau de distribution et notre large gamme de produits, mais surtout sur notre équipe mondiale de collaborateurs engagés. »

Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube

Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube est une société de distribution internationale spécialisée dans les tuyaux en acier et les applications de tuyaux et de tubes. L'entreprise familiale, dont le siège est situé à Zwijndrecht, aux Pays-Bas, a été fondée en 1924 et est active dans pratiquement tous les secteurs industriels. Le groupe compte 78 succursales réparties dans 33 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Les 2 400 employés de Van Leeuwen possèdent des connaissances spécialisées en matière d'approvisionnement, de traitement, de gestion de projet, de logistique et de planification des stocks et travaillent en étroite collaboration avec les clients sur ses marchés. La combinaison de la logistique mondiale et de la connaissance des produits et des applications des clients fait de Van Leeuwen une entreprise leader sur ses marchés.

www.vanleeuwen.com

