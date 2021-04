Van Leeuwen Buizen Groep behaalt positief resultaat in 2020

- Onderneming in omvang verdubbeld

- Positief resultaat dankzij kostenmaatregelen en schaalgrootte

- Goede start in 2021

ZWIJNDRECHT, Nederland, 14 april 2021 /PRNewswire/ -- De Van Leeuwen Buizen Groep behaalde in 2020 ondanks de bijzondere omstandigheden een positief resultaat. De resultaten werden gedurende het jaar beïnvloed door de COVID-19 pandemie. De onderneming profiteerde echter van de schaalgrootte die het kreeg met Benteler Distribution, dat eind 2019 werd overgenomen. Daarmee werd de onderneming in omvang verdubbeld. Eind 2020 herstelde de markt zich enigszins.

De omzet was € 1.178 miljoen (2019: € 787 miljoen), het bedrijfsresultaat € 15 miljoen (2019: € 17,0 miljoen) en het nettoresultaat € 9,4 miljoen (2019: € 10,1 miljoen). De solvabiliteit is sterk verbeterd tot 36,8% in 2020 (2019: 30,8%).

Van Leeuwen zette in 2020 belangrijke stappen in de integratie van het overgenomen Benteler Distribution, waarmee de wereldwijde aanwezigheid verder werd uitgebreid, vooral in Duitsland, Zwitserland, Scandinavië en Centraal-Europa. Waar mogelijk werden de overgenomen bedrijven met Van Leeuwen-bedrijven samengevoegd en inmiddels opereren ze alle onder de Van Leeuwen-vlag.

Het activiteitenniveau in het energiesegment was de eerste helft van 2020 hoog. Vanaf het tweede kwartaal viel de vraag door de pandemie en lockdown-maatregelen in vrijwel alle markten terug, vooral in de maakindustrie en het energiesegment. Van Leeuwen nam diverse maatregelen zoals kostenreducties, reorganisaties en verlaging van het totale voorraadniveau.

Aan het eind van het derde kwartaal startten klanten in diverse marktsegmenten hun productie weer op en kwamen volumes op een hoger niveau. Eind 2020 was al enig marktherstel zichtbaar. De vooruitzichten voor 2021 zijn positief. Er is een stijgende lijn in de prijsniveaus en de marktactiviteiten nemen weer toe. Vooral Van Leeuwen's Europese distributiebedrijven maken een uitstekende start.

Peter Rietberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur: "Van Leeuwen is een familiebedrijf dat trots is op haar bijna honderdjarige historie. In het bijzondere jaar 2020 is gebleken dat we ons waar nodig snel en adequaat kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden, zoals we in onze geschiedenis vaker hebben gedaan. Vanuit dat perspectief kijken we met groot vertrouwen naar de toekomst. We steunen hierbij op onze schaal en internationale aanwezigheid, sterke distributienetwerk en brede productassortiment, maar vooral op ons wereldwijde team betrokken medewerkers."

Van Leeuwen Buizen Groep

De Van Leeuwen Buizen Groep is een internationaal opererende handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen. Het familiebedrijf, met hoofdkantoor in Zwijndrecht, is in 1924 opgericht en actief in vrijwel alle industriële sectoren. De Groep telt 78 vestigingen verspreid over 33 landen in Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië en Noord-Amerika. Van Leeuwen's 2.400 medewerkers hebben specialistische kennis van sourcing, bewerkingen, projectmanagement, logistiek en voorraadplanning, en werken nauw samen met klanten in haar markten. De combinatie van wereldwijde logistiek en kennis van producten en toepassingen bij klanten, maakt Van Leeuwen toonaangevend en onderscheidend in haar markten.

