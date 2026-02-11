Le groupe VentureMed nomme Bruce Fiedler directeur financier

MINNEAPOLIS, 11 février 2026 /PRNewswire / -- VentureMed Group, Inc, une société de dispositifs médicaux de premier plan spécialisée dans les technologies de préparation des vaisseaux et de gestion de l'accès pour le traitement des fistules et greffes artérioveineuses (FVA, GVA) et des maladies vasculaires périphériques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Bruce Fiedler au poste de directeur financier. M. Fiedler apporte une expérience approfondie de la direction financière et une expérience avérée de la conduite de performances dans des organisations complexes et à forte croissance dans les domaines de la santé et de la technologie.

En tant que directeur financier, M. Fiedler dirigera toutes les opérations financières du groupe VentureMed, y compris la planification stratégique, les rapports financiers, l'affectation des capitaux et les relations avec les investisseurs. Il soutiendra la croissance continue de l'entreprise, qui développe des solutions vasculaires interventionnelles transformatrices pour les cliniciens et les patients du monde entier.

« Nous sommes heureux d'accueillir Bruce au sein de l'équipe dirigeante de VentureMed Group », a déclaré Denis Harrington, président-directeur général de VentureMed Group. « Son expertise financière et son expérience de la mise à l'échelle des opérations dans l'industrie des technologies médicales seront inestimables au moment où nous entrons dans notre prochaine phase de croissance. Le leadership stratégique de Bruce renforce encore notre assise financière et nous place en position de créer de la valeur à long terme. »

M. Fiedler rejoint le VentureMed Group après une longue carrière chez Boston Scientific, où il a récemment occupé le poste de vice-président des finances et de contrôleur mondial pour la division Neuromodulation, supervisant la planification et le contrôle financiers d'une importante unité commerciale mondiale.

Au début de sa carrière, M. Fiedler a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine de la finance et s'est forgé une réputation d'excellence opérationnelle, de discipline financière et de collaboration interfonctionnelle.

« Je suis très heureux de rejoindre l'organisation en cette période charnière », a déclaré M. Fiedler. « La mission de l'entreprise, qui consiste à répondre à des besoins cliniques non satisfaits grâce à des solutions vasculaires innovantes, est convaincante, et je me réjouis de travailler avec l'équipe pour stimuler la croissance et avoir un impact significatif pour les patients et les médecins. »

À propos de VentureMed Group & FLEX Vessel Prep™ System VentureMed Group, Inc. est une société privée pionnière dans le domaine des dispositifs médicaux, basée dans le Minnesota, qui se consacre à l'avancement des solutions endovasculaires pour l'accès artério-veineux (AV) et les interventions liées aux maladies vasculaires périphériques. La technologie phare de la société, le FLEX Vessel Prep™ System, est un dispositif autorisé par la FDA 510(k) et approuvé par le marquage CE, qui est conçu pour optimiser la préparation des vaisseaux à l'aide de sa technologie exclusive Kinetic Endovascular Micro-incision Creation (KEMIC). Contrairement aux approches traditionnelles basées sur des ballons qui appliquent une pression statique, KEMIC tire parti d'un mouvement contrôlé et d'une apposition dynamique des vaisseaux pour créer des micro-incisions longues et précises.

